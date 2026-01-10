Locuitorii municipiului Piatra-Neamț pot achita taxele și impozitele locale aferente anului 2026 prin mai multe opțiuni. Plata se poate face direct, numerar, la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite, la oficiile poștale sau la sediul primăriei, precum și prin virament bancar în contul de trezorerie.

Municipalitatea precizează că plata online, prin platforma ghiseul.ro, depinde de actualizarea informațiilor la nivel național, ceea ce poate afecta disponibilitatea serviciului.

Pentru anul 2026, impozitele locale au fost majorate strict conform procentului stabilit de Guvern, fără a fi aplicate cote suplimentare, atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme.

În plus, cei care achită integral impozitele pentru clădiri, terenuri și autovehicule până la data de 31 martie beneficiază de o reducere de 10%. Această facilitate se aplică atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara reia, începând cu 19 ianuarie, încasarea impozitelor și taxelor locale. Plata poate fi efectuată atât la ghișeele instituției, cât și online, sistemul informatic fiind actualizat pentru a reflecta modificările recente din legislația națională, astfel încât calculul obligațiilor fiscale să fie corect.

Valoarea impozabilă pe metru pătrat a fost majorată semnificativ, de la 1.490 lei la 2.667 lei. În același timp, reducerile aplicate în funcție de vechimea clădirilor au fost eliminate, iar cota de impozitare a rămas neschimbată la 0,1% pentru locuințe. Pentru un apartament de 55 mp situat în zona A, de exemplu, impozitul anual pentru 2026 este de 515 lei, comparativ cu sumele mai mici aplicate până în 2025 ca urmare a vechimii imobilului.

Pentru autoturisme, legislația introduce norma de poluare ca factor suplimentar în calculul impozitului, alături de capacitatea cilindrică a motorului. Astfel, un automobil de 1.598 cmc plătește aproximativ 230 lei dacă are normă Euro 0-3 și circa 200 lei dacă respectă norma Euro 6. Mașinile hibride cu emisii peste 50 g CO2/km vor achita în jur de 200 lei anual, iar autoturismele electrice beneficiază de un impozit redus, de 40 lei.

În ceea ce privește clădirile nerezidențiale, cota de impozitare a fost redusă de la 1,7% la 1,5%, ceea ce înseamnă economii considerabile pentru firme. De exemplu, pentru o proprietate evaluată la aproximativ 29 de milioane de lei, impozitul anual scade de la 490.000 de lei în 2025 la circa 433.000 de lei în 2026.

Primăria oferă, totodată, scutiri de taxe pentru cei care investesc în reabilitarea clădirilor istorice și pentru organizațiile neguvernamentale care furnizează servicii sociale. Pentru plata integrală a obligațiilor fiscale până la 31 martie, se acordă o bonificație de 10%.

Până la reluarea completă a activității pe 19 ianuarie, programul cu publicul se va desfășura într-un regim adaptat. Cetățenii pot depune declarațiile fiscale pentru clădiri și terenuri la registratura DFMT de pe strada Aristide Demetriade nr. 1 sau prin e-mail. Taxele pentru servicii precum eliberarea cărții de identitate, utilizarea temporară a domeniului public sau taxele judiciare pot fi plătite direct prin Compartimentul Încasări Bugetare. În plus, certificatele de atestare fiscală vor fi eliberate doar pentru bunuri care nu necesită prelucrare informatică a datelor.