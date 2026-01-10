Primăria Cluj-Napoca anunță că, de luni, 12 ianuarie 2026, locuitorii orașului pot plăti taxele și impozitele locale pentru acest an. Din aceeași zi se pot plăti și ratele sau chiriile datorate Primăriei. Tot atunci vor fi actualizate datele în sistem și vor începe să fie eliberate certificatele de atestare fiscală.

Impozitele pentru clădiri, terenuri și mașini se plătesc în două rate egale. Prima rată trebuie plătită până la 31 martie 2026, iar a doua până la 30 septembrie 2026. Cei care plătesc toată suma până la primul termen pot primi o reducere de până la 10%.

Certificatele de atestare fiscală se eliberează fizic doar la Direcția Taxe și Impozite din Piața Unirii nr. 1, dar pot fi cerute și online. Primăria recomandă folosirea platformelor online pentru a evita cozile: site-ul Primăriei Cluj-Napoca (este necesară crearea unui cont) și platforma ghiseul.ro.

Taxele și impozitele pot fi plătite cash sau cu cardul la sediile Direcției Taxe și Impozite, la Centrul de Informare pentru Cetățeni, la ghișeul de pe strada Traian Vuia și la primăriile de cartier din Mănăștur, Mărăști, Iris, Someșeni, Zorilor și Gheorgheni. Programul este cel afișat de fiecare locație.

Plata se poate face și prin transfer bancar, către Trezoreria Cluj-Napoca, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca, cod fiscal 4305857. Conturile IBAN sunt disponibile pe site-ul Primăriei.

Primăria precizează că impozitele din 2026 sunt cele stabilite prin lege la nivel național și nu au fost mărite la nivel local.

Primăria Cluj-Napoca se află pe Calea Moților, numărul 3, în centrul orașului. Clădirea a fost construită în jurul anului 1900 de firma lui Benedek Endstrasser, după planurile arhitectului Alpár Ignác, unul dintre cei mai cunoscuți arhitecți ai vremii.

În anul 2016, turnul Primăriei a fost renovat. De atunci, la fiecare trei ore, din turn se aude Rapsodia română de George Enescu.

Primăria înseamnă atât clădirea, cât și instituția care se ocupă de administrarea orașului Cluj-Napoca. Aceasta gestionează serviciile publice și problemele locale, în interesul locuitorilor.

Administrația locală funcționează pe baza unor principii clare: autonomia locală, descentralizarea serviciilor, alegerea prin vot a autorităților, respectarea legii și consultarea cetățenilor.

Primarul este autoritatea principală a orașului. El trebuie să respecte Constituția și legile țării și să se asigure că drepturile și libertățile cetățenilor sunt respectate. De asemenea, primarul aplică hotărârile Consiliului Local și pune în practică deciziile Guvernului și ale altor autorități, conform legii.