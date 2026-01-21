Consumatorii români care comandă produse ieftine din afara Uniunii Europene plătesc, de la 1 ianuarie 2026, o taxă logistică de 25 lei pentru fiecare colet cu valoare declarată sub 150 euro, potrivit unui material de opinie semnat de Ana-Maria Săbiescu, Director Impozitare Indirectă la Deloitte România .

Italia aplică o taxă similară, însă la un nivel mult mai redus (2 euro/colet).

Măsura are impact direct asupra cumpărăturilor online, costurile urmând să fie și mai mari începând din iulie 2026, când statele UE vor introduce și o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare articol importat electronic din afara blocului comunitar.

Taxa logistică este o taxă de manipulare pentru coletele de valoare redusă provenite din afara UE, concepută pentru a acoperi costurile administrative generate de creșterea masivă a comerțului online.

Conform estimărilor europene citate în material, livrările sub 150 euro au explodat în ultimii ani, ajungând la 1,2 miliarde de colete în 2022, 2,4 miliarde în 2023 și 4,6 miliarde în 2024, ceea ce înseamnă aproximativ 12,5 milioane de colete pe zi în 2024 în UE .

În paralel, comercianții europeni au reclamat efecte de competitivitate, atrăgând atenția că jucătorii din afara UE vând pe piața europeană fără costuri echivalente.

Potrivit documentului, în România taxa logistică are nivelul de 25 lei/colet și se aplică astfel:

-vizează colete B2C (comandate online de persoane fizice)

-se aplică indiferent prin ce stat UE intră coletul

-nu se aplică dacă destinatarul final nu este în România

-obligația de plată aparține furnizorului, expeditorului sau platformei

Colectarea și declararea taxei către stat intră în sarcina firmelor de curierat, care trebuie să raporteze până pe data de 25 a lunii următoare și să păstreze evidențe timp de cinci ani .

Regimul de sancțiuni este sever, incluzând amenzi administrative și chiar pedepse penale.

Documentul precizează:

-amenzi între 2.000 – 3.500 lei pentru neraportare la timp

-amenzi între 6.000 – 10.000 lei pentru lipsa evidențelor detaliate

-amendă egală cu valoarea taxelor nedeclarate, dar minimum 1.000 lei

-închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă pentru colectarea taxei fără virare la buget în 30 zile

În timp ce taxa logistică este aplicată unilateral doar de România și Italia, statele UE au ajuns la consens doar asupra introducerii taxei vamale de 3 euro/articol, cu aplicare din iulie 2026, pentru colete sub 150 euro vândute online din afara UE .

Această taxă este destinată „eliminării/reducerii avantajului competitiv al companiilor care livrează din afara UE pe piața internă”, arată documentul.

Efectele cumulate vor fi semnificative, spune Ana-Maria Săbiescu, Deloitte:

„În aceste condiții, în România cel puțin, costurile pentru cumpărăturile online de produse din afara UE vor deveni prohibitive.”

Pe scurt:

– cumpărătorii vor plăti suplimentar

-comercianții extra-UE vor avea costuri mai mari la intrarea pe piață

-curierii vor suporta obligații administrative crescute

– platformele digitale vor trebui să adapteze fluxurile B2C

România devine unul dintre primele state din UE care taxează suplimentar comerțul online cu bunuri ieftine din afara blocului comunitar. De la 1 ianuarie 2026 există taxa logistică (25 lei/colet), iar din iulie 2026 se adaugă taxa vamală (3 euro/articol), ceea ce va schimba semnificativ costurile și comportamentul de cumpărare.