Investigația UOKiK a pornit de la numeroase reclamații ale consumatorilor. Autoritatea poloneză acuză că ambele platforme au ignorat obligația legală de a afișa cel mai mic preț din ultimele 30 de zile înaintea aplicării unei reduceri. Această regulă (parte a Directivei Omnibus la nivelul UE) este esențială pentru a preveni „chilipirurile false”, unde prețurile sunt mărite artificial chiar înainte de o campanie promoțională pentru a crea iluzia unei reduceri masive.

„Prezentarea creșterilor de prețuri drept chilipiruri și publicitatea selectivă sau manipulativă a reducerilor trebuie să înceteze”, a declarat Tomasz Chrostny, președintele UOKiK.

Zalando și Temu nu sunt singurele companii aflate sub supraveghere. UOKiK a anunțat că desfășoară în prezent alte șase proceduri similare. Pe lista neagră a autorităților se află nume mari din diverse sectoare:

Valoarea totală a amenzilor se ridică la aproape 37 de milioane de zloți polonezi (aproximativ 9 milioane de euro). Distribuția acestora reflectă gravitatea abaterilor constatate de inspectori:

Zalando (Germania): Amendată cu 31 de milioane de zloți (7 milioane de euro).

Temu (China): Penalizată cu aproape 6 milioane de zloți (1 milion de euro).

Amenda din Polonia este doar vârful aisbergului pentru Temu. Platforma deținută de grupul PDD Holdings se află sub o presiune imensă la nivelul întregii Uniuni Europene, fiind vizată de acuzații mult mai grave decât simpla manipulare a prețurilor:

Deschiderea unei anchete oficiale de către Comisia Europeană: Recent, Bruxelles-ul a demarat o procedură formală împotriva Temu în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA). Autoritățile suspectează că platforma nu face suficient pentru a opri vânzarea de produse ilegale sau potențial periculoase (jucării care nu respectă normele de siguranță sau produse cosmetice cu substanțe interzise). Design manipulativ (Dark Patterns): Temu este acuzată că folosește tehnici de design care creează o presiune psihologică falsă asupra utilizatorilor (cronometre agresive, stocuri „limitate” fictive) pentru a-i forța să finalizeze achiziția. Riscul de dependență: Comisia Europeană investighează și sistemele de recompense de tip „gamification” (jocuri și premii în aplicație), care ar putea crea dependență, în special în rândul tinerilor. Lipsa controlului asupra comercianților: O altă acuzație majoră este legată de incapacitatea Temu de a împiedica reapariția comercianților „problematici” care au fost deja suspendați pentru vânzarea de produse neconforme.

Reamintim că începând cu 1 ianuarie 2026, România a introdus o măsură fiscală menită să reechilibreze competiția dintre comercianții locali și platformele non-UE. Cele mai afectate sunt platfomele de comerț electronic asiatice (Temu, Shein, AliExpress).

Ce presupune taxa: Se aplică o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet cu o valoare declarată sub 150 de euro care provine din afara Uniunii Europene.

Cine o plătește: Conform legii, obligația de plată revine furnizorului/platformei , nu direct cumpărătorului. În realitate plata va fi plătită de cumpărător, marii retaileri au început deja să transfere acest cost către clienți, afișându-l la finalizarea comenzii sub formă de „taxă de manipulare” sau „taxă logistică”.

Fără retur: Un aspect important este că, în cazul în care clientul returnează produsele, taxa de 25 de lei nu se rambursează.

Deși amenzile au fost dictate, deciziile nu sunt definitive, iar companiile au dreptul de a face apel. Totuși, acest semnal de alarmă subliniază o tendință de monitorizare mult mai strictă a comerțului electronic în regiune.

Pentru cumpărători, acest caz servește drept avertisment: verificați întotdeauna istoricul prețurilor și nu vă lăsați influențați exclusiv de procentele de reducere afișate cu litere mari.