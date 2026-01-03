Avocatul Gheorghe Piperea critică dur actuala formă a taxei pe proprietate, considerând-o una dintre cele mai injuste poveri fiscale suportate de cetățeni. În opinia sa, impozitarea locuinței și a mașinii personale sfidează logica elementară a dreptului de proprietate și a echității fiscale.

Argumentul este simplu: orice bun imobil sau autoturism este achiziționat din venituri deja impozitate. Mai mult, spune avocatul, la cumpărare se plătește TVA, iar în cazul leasingului, statul își încasează partea la fiecare rată. Cu toate acestea, proprietarul este obligat să achite anual o taxă suplimentară, pe întreaga durată de existență a bunului, doar pentru simplul fapt că îl deține.

”Taxa pe proprietate, mai ales când e vorba de locuință și, respectiv, de mașina personală, este ilogică și nedreaptă; pentru a cumpăra sau închiria o locuință sau o mașină personală, omul le plătește din venituri care sunt deja impozitate; de asemenea, la cumpărare sau la rata de leasing se achită tva; în plus, taxa pe proprietate, care se achită anual, pe toată durata de viață a bunului, transformă proprietarul într-un chiriaș la stat”, arată acesta pe Facebook.

Potrivit lui Gheorghe Piperea, această practică transformă proprietatea privată într-o iluzie. Statul ajunge să se comporte ca un adevărat stăpân, iar cetățeanul ca un chiriaș permanent, condiționat să plătească pentru a-și păstra bunul. Neplata impozitului poate duce chiar la pierderea proprietății, ceea ce afectează direct dreptul de folosință și de dispoziție asupra bunului.

Avocatul face o paralelă dură cu epoca feudală, când țăranii erau obligați să plătească zeciuială pentru a putea locui pe pământurile seniorilor. În viziunea sa, taxa pe proprietate readuce acest tip de dependență economică, incompatibilă cu un stat modern care pretinde că respectă proprietatea privată.

”Practic, statul impune limite dreptului de a utiliza bunul și de a-l înstrăina (lipsind proprietarul de usus și abusus), ba chiar pune proprietarul în postura de a rămâne fără bun pentru neplata taxei pe proprietate; efectiv, taxa pe proprietate ne întoarce în evul mediu, când casele de pe bunurile domeniale ale seniorilor feudali puteau fi utilizate de iobagi sau de țăranii “liberi” doar dacă achitau o “zeciuială”, continuă avocatul Gheorghe Piperea.

Situația devine și mai gravă începând cu 1 ianuarie 2026, când taxa a fost majorată semnificativ și colectarea ei a fost transferată către ANAF. Această schimbare nu face decât să accentueze caracterul coercitiv al impozitului și să amplifice nemulțumirea publică.

Gheorghe Piperea atrage atenția că există suspiciuni serioase de încălcare a principiului proporționalității, consacrat atât în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, cât și a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Rămâne ca instanțele să se pronunțe, în contextul valului de procese care se anunță împotriva acestei taxe.

O fiscalitate excesivă aplicată proprietății nu doar că apasă pe umerii cetățeanului, dar subminează însăși ideea de proprietate privată, una dintre valorile fundamentale ale societății europene.