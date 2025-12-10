Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii de autovehicule din România vor plăti impozite mai mari, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”. Modificarea a fost confirmată după ce Curtea Constituțională a respins contestația AUR împotriva celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan.

Noua schemă de impozitare va lua în calcul atât capacitatea cilindrică a motorului, cât și norma de poluare a vehiculului. Astfel, pentru un autoturism cu motor de 1,6–2,0 litri și normă Euro 0–Euro 3, taxele vor varia între 238 și 297 de lei, în timp ce pentru norma Euro 5 acestea vor fi între 213 și 267 de lei. Vehiculele electrice vor plăti o sumă fixă de 40 lei pe an.

De asemenea, pentru mașinile cu valoarea de achiziție peste 375.000 de lei se va aplica o taxă suplimentară de 0,9% asupra sumei care depășește acest plafon.

Schema de calcul se va aplica primelor opt categorii de vehicule cu tracțiune mecanică, de la motociclete și tricicluri, la autoturisme și autobuze, până la alte mijloace de transport cu masa totală de până la 12 tone.

Pentru fiecare categorie, impozitul va fi stabilit pe baza capacității cilindrice și a normei de poluare, utilizând coeficienți de ajustare între 0,95 și 1,3.

Modelul de calcul s-a inspirat din Bulgaria, ținând cont de puterea motorului, vechimea autovehiculului și nivelul de emisii. În cazul vehiculelor hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km, autoritățile locale pot reduce impozitul cu până la 30%.

Până acum, impozitul auto varia în funcție de capacitatea cilindrică a motorului și de deciziile autorităților locale. În general, costurile medii erau următoarele:

Până la 1.600 cm³: 40–80 RON/an

1.601–2.000 cm³: 160–240 RON/an

2.001–2.600 cm³: 600–900 RON/an

2.601–3.000 cm³: 1.000–1.600 RON/an

Peste 3.001 cm³: 2.000 RON și peste

Astfel, pentru un autoturism de 1,4 litri, impozitul anual este de obicei sub 50 RON, în timp ce un vehicul de 2,5 litri poate presupune o taxă de aproximativ 700–800 RON.

Plata se face către Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) de care aparține fiecare contribuabil, putând fi efectuată atât online, cât și fizic.