Bonusul la cumpărarea de mașini electrice a fost eliminat. Totuși, Agenția Federală de Mediu din Germania propune un nou sistem de finanțare. Este vorba despre o taxă de primă înmatriculare foarte mare.

Ea este plănuită pentru vehiculele care sunt considerate dăunătoare pentru climă. Fondurile provenite de aici ar urma să fie redirecționate către cumpărătorii de mașini electrice.

În 2024, se anunță schimbări semnificative pentru șoferii din Germania. În primul rând, costurile vor crește. În plus, achiziționarea de mașini electrice va deveni și mai dificilă.

În luna decembrie, a avut loc, deja, o schimbare neașteptată. Bonusul de mediu a fost eliminat. Astfel că nu mai există sprijin financiar din partea guvernului pentru achiziționarea de mașini electrice.

Cu toate acestea, situația ar putea suferi noi modificări, iar șoferii de mașini cu motoare cu ardere internă ar putea fi supuși unor penalizări. Conform publicației decho24.de, se discută despre planuri de impunere a unor taxe mai mari pentru această categorie de conducători auto.

Șoferii se pot aștepta la o schimbare costisitoare, deoarece Agenția Federală de Mediu a propus o majorare a taxelor pentru mașinile cu emisii mari de CO₂.

Agenția Federală de Mediu a explicat pentru echo24.de că există multiple variante imaginabile pentru un sistem bonus-malus. Prin implementarea unui astfel de sistem, nu toți contribuabilii ar susține financiar achiziționarea de mașini electrice, ci doar cei care își permit un vehicul nou cu emisii semnificative de CO₂.

Plățile unice la achiziționarea unei mașini au un impact mai semnificativ decât taxele anuale pentru vehicule, potrivit Agenției Federale de Mediu.

Agenția Federală de Mediu propune impunerea unor taxe mai ridicate pentru vehiculele considerate dăunătoare mediului, în timp ce susține promovarea mașinilor electrice.

Agenția ia în considerare costurile climatice pentru mașinile care dăunează climei.

Agenția de Mediu investește masiv în electromobilitate, fără a lua în considerare numeroasele inconveniente, în afară de costurile semnificative.

Un incident recent ilustrează această problemă. În Chicago, din cauza temperaturilor foarte scăzute, stațiile de încărcare destinate mașinilor electrice Tesla nu au mai funcționat.

Astfel, unele străzi ale orașului s-au transformat în adevărate locuri de parcare pentru mașini electrice, deoarece șoferii nu au putut încărca vehiculele lor timp de mai multe zile.

