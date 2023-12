Conform unei analize, parcul auto electric din România a crescut cu peste 15.300 de vehicule nepoluante în acest interval. Astfel, în luna noiembrie, România a atins pragul de 40.000 de vehicule electrice, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 60% față de rezultatele înregistrate la finele lui 2022.

În luna noiembrie numărul înmatriculărilor a fost de peste 1.300 de vehicule electrice, dintre care 67 LCV. În top 3 al celor mai înmatriculate modele se află Hyundai Kona, cu un număr de 71 de unități, care se plasează pe ultima treaptă a podiumului și surclasează Tesla Model 3.

Pe primele două trepte ale podiumului se regăsesc aceleași două modele consacrate, Dacia Spring și Tesla Model Y cu 569, respectiv 144 unități înmatriculate, arată indexul de e-mobilitate realizat de LEKTRI.CO.

De asemenea, segmentul high-end, unde sunt centralizate modele ale mărcilor Audi, BMW, Mercedes-Benz și Porsche, înregistrează 133 noi înmatriculări în luna noiembrie, cea mai populară marcă premium fiind Mercedes-Benz, cu 56 unități înmatriculate.

„2023 a fost un an foarte bun pentru mobilitatea electrică din România, iar acest lucru se poate observa și în cifre. Am încheiat 2022 cu 25.000 de vehicule electrice și anul acesta aproape am reușit să dublăm acest număr.

Progresul semnificativ al României la acest capitol subliniază dorința crescută a românilor de a adopta tehnologia verde. Cu peste 1.300 de vehicule electrice înmatriculate doar în noiembrie, vedem o schimbare accelerată către viitorul durabil al transportului”, a declarat Claudiu Suma, CEO LEKTRI.CO.