Mașinile electrice mici devin tot mai populare în Franța, mai ales printre tineri. Francezii le spun „mașini fără permis” pentru că pot fi conduse legal de la 14 ani, fără să ai permis de conducere.

În anul 2024, numărul acestor mașini a crescut mult – s-au înmatriculat 31.400 în Franța, adică jumătate din totalul din Europa. Aceste mașini sunt o alternativă sigură și accesibilă pentru tineri, în locul scuterelor.

Cea mai cunoscută este Citroën Ami, o mașinuță electrică ce costă sub 10.000 de euro sau se poate închiria cu 49 de euro pe lună. Merge cu maximum 45 km/h și are o autonomie de 75 km, deci e potrivită pentru oraș sau zone apropiate. Interiorul e foarte simplu, are doar patru butoane, iar unele modele, cum e „Buggy”, nici măcar nu au uși – doar bare de protecție.

Citroën Ami a fost creată în special pentru tineri, dar e utilă și pentru familii, pensionari sau oameni care locuiesc în sate și nu au autobuz sau tren la îndemână.

În trecut, mașinile mici fără permis erau folosite mai ales de șoferii care își pierdeau permisul sau de persoanele în vârstă. Acum, însă, adolescenții le preferă tot mai mult. La sate, mulți părinți aleg aceste mașini pentru copiii lor în locul motocicletelor, care sunt mai periculoase. Sunt ușor de condus, nu ai nevoie de permis și oferă mai multă siguranță.

Acest trend nu e doar în Franța. Italia folosește deja multe astfel de vehicule, cum ar fi Fiat Topolino sau Estrima Biró (cu trei roți). Și Spania, dar și Finlanda, încep să le adopte.

În Germania lucrurile merg mai lent – deși tinerii pot conduce de la 15 ani, s-au vândut doar câteva mii de unități în ultimii 3 ani. Pentru mulți germani, aceste mașinuțe încă par prea ciudate sau „de copii”, dar interesul începe să crească.

În România, Citroën Ami a fost introdus în anul 2022. Poate fi condus de persoanele cu vârstă peste 16 ani cu permis de conducere B1. Poate fi utilizabil pe toate tipurile de drum, cu excepția autostrăzilor, având viteză maximă de 45 km/h.