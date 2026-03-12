Ministrul danez pentru climă, energie și utilități, Lars Aagaard, a îndemnat populația să limiteze consumul de energie. El a explicat că războiul dintre Statele Unite și Iran a contribuit la creșterea puternică a prețurilor petrolului.

Potrivit oficialului, Danemarca a început să utilizeze rezervele de petrol în contextul prețurilor ridicate.

Aagaard a spus că cetățenii ar trebui să evite consumul de energie care nu este necesar. El a îndemnat oamenii să renunțe la deplasările cu mașina atunci când acestea nu sunt absolut necesare.

„Ceea ce danezii ar trebui să facă este ca, dacă există vreun consum de energie de care vă puteți lipsi, dacă nu este strict necesar să conduceți mașina, atunci să nu o faceți”, a spus el într-un interviu acordat postului local de televiziune DR, potrivit CNBC.

Ministrul a declarat că reducerea consumului de energie poate avea două efecte imediate. În primul rând, oamenii pot reduce cheltuielile personale. În al doilea rând, reducerea consumului poate prelungi durata rezervelor de energie ale statului.

„În primul rând, acest lucru se va simți în bugetul personal și, în al doilea rând, ne poate ajuta să ne folosim rezervele astfel încât să dureze mai mult”, a spus Aagaard.

Avertismente privind economisirea energiei au fost emise și în alte țări.

În Marea Britanie, organizații ale șoferilor au cerut reducerea deplasărilor considerate neesențiale. Aceste organizații au recomandat și schimbarea stilului de condus pentru a economisi combustibil.

În Vietnam, Ministerul Industriei și Comerțului a recomandat companiilor să adopte mai frecvent munca la distanță. Autoritățile au încurajat reducerea deplasărilor și a transportului pentru a proteja securitatea energetică.

În Filipine, guvernul a introdus temporar o săptămână de lucru de patru zile pentru unele instituții publice. Măsura are ca scop reducerea consumului de combustibil și a cererii de energie.

Îngrijorările privind prețul petrolului au crescut în această săptămână. Transportul petrolier prin Strâmtoarea Hormuz a fost aproape blocat din cauza riscului unor atacuri asupra navelor. În cazul în care acest blocaj persistă, există riscul unei creșteri a inflației la nivel global.

Costul vieții ar putea crește, de la prețul carburanților până la cel al alimentelor.

Prețul petrolului a crescut cu peste 8% și a depășit pragul de 100 de dolari pe baril. Petrolul West Texas Intermediate a urcat la aproximativ 91 de dolari pe baril. În același timp, petrolul Brent se tranzacționa în jurul valorii de 96 de dolari pe baril.

Pentru a limita efectele perturbărilor de pe piață, Agenția Internațională pentru Energie a decis eliberarea unor rezerve strategice. Instituția a anunțat că va pune pe piață aproximativ 400 de milioane de barili de petrol.

Rezervele vor fi eliberate într-o perioadă stabilită în funcție de necesitățile statelor membre.

Agenția reprezintă 32 de țări din Europa, America de Nord și nord-estul Asiei.

În paralel, Statele Unite au anunțat că vor elibera 172 de milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol. Livrările ar urma să înceapă săptămâna viitoare și să dureze aproximativ 120 de zile.