Vineri, deputații croați au aprobat revenirea la serviciul militar obligatoriu, care va intra în vigoare începând cu 2026. În contextul amplificării tensiunilor dintre Moscova și Bruxelles, Croația, stat balcanic membru al NATO și al Uniunii Europene, a adoptat această măsură.

Legea a fost validată în Parlamentul croat, unde din cei 151 de membri, 81 au votat „pentru”, 11 „contra”, iar 30 s-au abținut.

Croația renunțase anterior la serviciul militar obligatoriu, desființându-l în anul 2008.

Fiecare bărbat cu vârsta între 18 și 30 de ani va fi obligat să parcurgă un stagiu militar de două luni.

Ministerul Apărării din Croația a anunțat că, pe parcursul celor două luni, participanții vor fi instruiți în utilizarea armelor, tehnici de protecție și gestionarea situațiilor de urgență.

Conform HRT, tinerii chemați la serviciul militar vor fi remunerați, în timp ce cei care invocă obiecția de conștiință vor putea opta pentru un serviciu civil alternativ.

Pe durata stagiului militar, recruții vor beneficia de o indemnizație lunară de 1.100 de euro, iar această perioadă va fi recunoscută ca vechime în muncă.

Femeile nu vor fi obligate să participe la serviciul militar, însă li se va permite să se înroleze voluntar, iar anual aproximativ 18.000 de tineri vor fi convocați pentru instruire.

Persoanele care invocă motive religioase sau morale pentru a refuza serviciul militar pot opta pentru obiecția de conștiință și vor parcurge, în schimb, trei sau patru luni de pregătire în protecția civilă sau alte activități comunitare.

De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina în 2022, Croația a mărit efectivele forțelor sale terestre.

În ultimii 17 ani, recrutarea tinerilor s-a făcut exclusiv pe bază de voluntariat.

În Croația, urmele războaielor din anii 1990, care au marcat destrămarea Iugoslaviei, sunt încă vizibile.

Între 1991 și 1995, Croația a purtat un război pentru independență împotriva Belgradului, pierzând 15.007 cetățeni, dintre care 8.685 erau militari și 6.322 civili.

Conflictul a lăsat în urma sa 37.180 de răniți și a forțat aproximativ 300.000 de croați să-și părăsească locuințele.

De atunci, tensiunile cu Serbia persistă, iar în iulie Croația a desfășurat o amplă paradă militară pentru a comemora triumful din războiul de independență de acum trei decenii.