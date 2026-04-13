Pensionarii din cantonul Aargau rămân fără sprijin financiar după noile evaluări imobiliare. Potrivit legislației elvețiene, valoarea proprietăților este actualizată periodic, iar modificările pot influența direct nivelul prestațiilor sociale. Deși creșterea valorii unei locuințe poate fi considerată un avantaj pentru proprietari, pentru pensionarii cu venituri reduse aceasta poate duce la pierderea sprijinului financiar de la stat.

În urma reevaluărilor din cantonul Aargau, demarate în toamna anului 2025, aproximativ 270 de pensionari nu mai primesc ajutoarele sociale începând din aprilie 2026. În alte circa 340 de cazuri, valoarea acestor beneficii a fost redusă, iar alte aproximativ 220 de decizii sunt încă în proces de comunicare către beneficiari. Autoritățile au transmis că persoanele afectate au fost informate cu privire la modul în care noile evaluări ale proprietăților influențează cuantumul sprijinului social lunar, conform Blick.

Cea mai afectată categorie este reprezentată de pensionarii cu venituri mici. Reprezentantul unei organizații care oferă sprijin persoanelor vârstnice, Pirmin Kaufmann, a precizat că mai mulți seniori au solicitat ajutor, iar în multe cazuri este vorba despre persoane fără economii sau cu active sub 10.000 de franci în proprietăți. Acesta a arătat că pierderea prestațiilor complementare generează temeri serioase privind stabilitatea financiară.

„În majoritatea cazurilor, este vorba de pensionari care nu au economii sau care dețin mai puțin de 10.000 de franci neinvestiți în proprietăți. Pierderea prestațiilor complementare le provoacă frică de ruină financiară”, a spus acesta.

Prestațiile complementare reprezintă o formă de sprijin social destinată persoanelor vârstnice ale căror pensii nu acoperă costurile minime de trai. În lipsa acestui sprijin, mulți pensionari sunt nevoiți să apeleze la ajutor social oferit de autoritățile locale, ceea ce reprezintă o situație dificilă pentru cei afectați.

În unele cazuri, lipsa resurselor financiare poate duce la imposibilitatea menținerii locuinței, iar vânzarea acesteia devine o soluție inevitabilă dacă nu există alternative precum accesarea unei ipoteci mai mari.

Problema nu este izolată la nivelul cantonului Aargau, deoarece efecte similare ale reevaluării proprietăților și impactul asupra prestațiilor sociale au fost semnalate și în alte cantoane din Elveția, inclusiv în Bern. Situația continuă să genereze dezbateri privind protecția persoanelor vulnerabile în fața schimbărilor fiscale și economice.

