În perioada ianuarie–decembrie 2025, opt partide politice au beneficiat de subvenții în valoare totală de 232 de milioane de lei. Potrivit unei analize realizate de Expert Forum, cele mai mari sume au fost încasate de PSD, cu 76,9 milioane de lei, urmat de AUR, care a primit 45,5 milioane de lei, și de PNL, cu 41,9 milioane de lei.

USR a încasat subvenții în valoare de 29,8 milioane de lei. SOS România a primit 19,8 milioane de lei, iar POT a beneficiat de 15,9 milioane de lei. PMP și Forța Dreptei au primit câte un milion de lei fiecare.

În 2025, cheltuielile totale declarate de partidele politice s-au ridicat la 244 de milioane de lei, peste nivelul subvențiilor primite în același an. Cele mai mari sume cheltuite provin de la PSD, cu aproximativ 97 de milioane de lei, AUR, cu 39,9 milioane de lei, și PNL, cu 41 de milioane de lei.

USR a raportat cheltuieli de 37,4 milioane de lei. SOS România a cheltuit 16,8 milioane de lei, iar POT 8,5 milioane de lei. Alte partide au raportat cheltuieli mai reduse, în funcție de dimensiunea și activitatea lor.

Cea mai mare parte a fondurilor a fost direcționată către presă și propagandă, unde s-au cheltuit 117 milioane de lei, reprezentând 48% din total. Cheltuielile de personal au însumat 27 de milioane de lei, adică 11%, iar investițiile în bunuri mobile și imobile au ajuns la aproape 22 de milioane de lei, echivalentul a 9%.

Pentru organizarea de activități cu caracter politic s-au cheltuit 13 milioane de lei, iar pentru consultanță politică aproximativ 11 milioane de lei. Datele arată că lunile ianuarie și noiembrie au înregistrat cele mai ridicate niveluri ale cheltuielilor, în contextul apropierii alegerilor parțiale.

Cheltuielile din luna ianuarie, în valoare de 49 de milioane de lei, sunt comparabile cu cele din octombrie și aprilie 2024, luni care au precedat alegerile. Potrivit analizei, o parte din aceste sume are legătură cu anul electoral 2024, în special în cazul cheltuielilor pentru presă și propagandă.

PSD, USR și PMP au cheltuit în 2025 mai mult decât au primit sub formă de subvenții. PSD și USR au depășit cu 126% sumele încasate, iar PMP cu 135%. În același timp, alte partide au cheltuit sub nivelul subvențiilor primite.

POT a utilizat 54% din banii primiți, PNL 98%, AUR 88%, iar SOS România 85%. Conform legislației în vigoare, partidele pot reporta fondurile necheltuite de la un an la altul, fără obligația de a le returna la bugetul de stat.

PSD a cheltuit în 2025 aproximativ 97,4 milioane de lei, din care 72,6 milioane de lei au fost alocate pentru presă și propagandă, reprezentând 74,6% din buget. Alte sume au fost direcționate către personal, sondaje de opinie, consultanță politică și producția de spoturi publicitare.

PNL a raportat cheltuieli totale de 41,1 milioane de lei, cea mai mare categorie fiind investițiile în bunuri mobile și imobile, cu 15,4 milioane de lei. Presa și propaganda au însumat 13,8 milioane de lei, iar cheltuielile de personal 3,8 milioane de lei.

AUR a cheltuit 39,9 milioane de lei, peste jumătate din buget fiind direcționat către presă și propagandă. Alte sume au fost alocate pentru activități politice, deplasări, personal, chirii și investiții.

USR a cheltuit 37,4 milioane de lei, principala categorie fiind personalul, urmată de presă și propagandă. Cheltuieli semnificative au fost raportate și pentru chirii, activități politice și onorarii pentru avocați și experți.

SOS România a alocat cele mai mari sume pentru investiții și activități politice, iar POT a direcționat aproape jumătate din buget către consultanță politică. PMP și alte formațiuni mai mici, precum PRORO și Forța Dreptei, au raportat cheltuieli concentrate în principal pe personal, chirii și onorarii juridice.