Fostul președinte Traian Băsescu consideră că un conflict militar cu Iran nu poate fi câștigat prin bombardamente sau amenințări, ci ar necesita o intervenție terestră masivă, cu riscuri uriașe pentru Statele Unite.

În același timp, el susține că soluția reală rămâne negocierea, inclusiv în ceea ce privește tensiunile din zona strategică a Strâmtorii Ormuz.

Traian Băsescu a declarat duminică, 5 aprilie 2026, că mesajele dure transmise de Donald Trump la adresa Iranului nu au capacitatea de a produce un efect real de descurajare. În opinia sa, astfel de declarații se încadrează într-un tip de retorică ce nu inspiră teamă și nu schimbă raportul de forțe din teren.

Fostul președinte a explicat la TVR Info că eventuale bombardamente suplimentare nu ar avea un impact decisiv, întrucât infrastructura militară iraniană este în mare parte ascunsă în subteran, inclusiv în tuneluri și depozite greu de identificat. El a făcut trimitere la strategiile folosite de grupări precum Hamas și Hezbollah, despre care a spus că sunt inspirate din tactici iraniene bazate pe infrastructură subterană.

În același context, Băsescu a sugerat că pozițiile unor actori internaționali precum Franța, China și Rusia ar putea transmite un semnal că soluția optimă este negocierea, nu escaladarea conflictului. El a apreciat că liderul american ar putea ajunge rapid la concluzia că războiul nu oferă perspective reale de succes.

„E tipul de ameninţare care nu sperie pe nimeni. Câinii care latră nu muşcă. Adică ce o să facă? O să mai dea cu bombe şi rachete? Iranul, partea militară este 50% sub munte, sub pământ. Nu putea să se uite la Hamas şi Hezbollah, că sunt pe strategii şi tactici iraniene, cu tuneluri, cu depozite subterane, sunt foarte greu de identificat. În orice caz, poate că, văzând poziţia Franţei, a Chinei şi a Rusiei, atenţionează că singura soluţie este negocierea. Poate că, până marţi, îşi dă seama că nu poate ajunge la mare lucru continuând războiul cu Iranul”, a explicat Traian Băsescu, într-o intervenție la TVR Info.

Fostul șef al statului a subliniat că o eventuală victorie împotriva Iranului ar fi posibilă doar printr-o desfășurare masivă de trupe americane pe teritoriul acestei țări.

El a estimat că ar fi nevoie de aproximativ un milion de militari, atrăgând atenția că pierderile ar putea fi foarte mari, având în vedere dimensiunea și specificul Iranului.

Traian Băsescu a descris Iranul drept un stat cu aproximativ 90 de milioane de locuitori, cu o identitate istorică puternică, formată de-a lungul a peste două milenii. În opinia sa, această continuitate istorică și culturală face ca populația să fie dificil de supus, chiar dacă regimul actual are caracteristici religioase radicale și o parte a societății este puternic influențată ideologic.

„Războiul cu Iranul nu poate fi câştigat decât dacă debarcă vreun milion de militari americani pe teritoriul Iranului, şi nu se ştie cât se mai întorc din ei, pentru că Iranul e o ţară mare. E o ţară cu 90 de milioane de locuitori. Nu-i Venezuela, nu-i ştiu eu ce ţarã micã. Şi e o ţară care are conştiinţa existenţei ei, poporul iranian are conştienţa existenţei şi a istoriei. De 2500 de ani. Nu e o ţară care s-a format în urma unor aranjamente sau convenţii internaţionale. E o ţară care acolo a fost. E un fost mare imperiu, persan, imperiu care a dominat lumea şi a lăsat lumii şi cultură şi multe altele. Din păcate, naţiunea a fost… prostită, de ayatollah, e prostită religios. Şi a ajuns să fie o naţiune… care este neadaptată zilei de azi, evoluţiilor societăţii. Sunt fanatizaţi mulţi dintre ei”, a adăugat Traian Băsescu.

Referindu-se la situația din Strâmtoarea Ormuz, fostul președinte a afirmat că aceasta nu poate fi deschisă prin forță militară, întrucât un asemenea demers ar genera pierderi semnificative și nu ar garanta succesul.

Traian Băsescu a insistat că doar negocierile pot duce la deblocarea acestei rute strategice.

„Soluţia prin forţă nu duce nicăieri. Nu cred că acea strâmtoare poate fi deschisă cu forţa. Poate fi deschisă cu negocierea. Cu forţa înseamnă şi foarte multe pierderi şi nu se ştie dacă va fi cu succes”, a concluzionat Traian Băsescu.

