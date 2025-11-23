Peste jumătate (51%) dintre afacerile de familie din Europa planifică să-și extindă operațiunile în regiune în următorii doi ani, clasând continentul pe primul loc în topul planurilor de creștere. America de Nord ocupă locul doi, cu 48% dintre companii care urmăresc extinderea pe această piață, urmată de Asia Pacific, cu 40%.

În prezent, afacerile de familie totalizează peste 18.000 de entități la nivel global, reprezentând 22% din totalul companiilor, în creștere de la aproape 16.200 în 2020. Până în 2030, numărul acestora ar urma să depășească 19.700, marcând un avans de 22% între 2020 și 2030.

Asia Pacific găzduiește cele mai multe afaceri de familie, respectiv 7.595, urmată de America de Nord cu 5.152 și Europa cu 4.084. Orientul Mijlociu numără 528, Africa 377 și America de Sud 352 de astfel de afaceri.

În privința riscurilor, afacerile de familie identifică incertitudinea economică ca principal pericol: 69% o consideră un risc moderat sau ridicat, iar 68% cred că întârzie planurile de investiții. Tensiunile geopolitice sunt percepute ca amplificatoare ale acestei incertitudini de 73% dintre respondenți, iar majorarea tarifelor vamale ar afecta 70% dintre companii. Amenințările cibernetice reprezintă un alt risc semnificativ pentru 69% dintre participanți.

Pe de altă parte, evoluțiile tehnologice sunt privite pozitiv: 40% dintre afaceri investesc în inovație și inteligență artificială pentru a spori eficiența operațională și a gestiona mai bine riscurile.

„Componenta esențială a succesului unei afaceri de familie care poate rezista testului timpului este guvernanța eficientă. Prin stabilirea exactă a rolurilor și responsabilităților, implementarea unor mecanisme robuste de supraveghere și comunicare, guvernanța îmbunătățește reziliența unui business de familie, îi consolidează reputația și îi sporește șansele de succes pe termen lung. La capitolul provocări, dincolo de cele menționate deja – incertitudine economică, amenințări cibernetice, risc geopolitic și medii de reglementare în evoluție –, trebuie subliniate și cele interne, legate de succesiune și de profesionalizarea conducerii. În acest context, afacerile de familie vor fi nevoite să găsească un echilibru între păstrarea valorilor de bază ale familiei, îmbrățișând în același timp instrumentele, structurile și parteneriatele care susțin creșterea durabilă”, a declarat Alexandra Smedoiu, Partener Deloitte România, liderul programului Deloitte Private în România.

Conform studiului, planificarea succesiunii rămâne o prioritate critică pentru jumătate dintre participanți (49%). Totodată, principalele provocări de guvernanță cu care se confruntă afacerile de familie se referă la incertitudinea cu privire la persoanele responsabile cu luarea deciziilor (37%) și la planificarea succesiunii funcțiilor de conducere (36%).

Pe de altă parte, tot mai multe businessuri de familie acceptă schimbări în structura de proprietate – mai mult de un sfert (26%) iau în considerare atragerea de investiții externe sau participații de capital, 19% caută să crească participația conducerii din afara familiei în afacere, 12% intenționează să se listeze la bursă și 3% vor să vândă afacerea integral.

Studiul Deloitte Defining the family business landscape 2025, aflat la prima ediție, a fost efectuat în rândul directorilor executivi din aproape 1.600 de afaceri de familie din întreaga lume, deținute majoritar de familie (peste 51%) și cu venituri anuale mai mari de 100 de milioane de dolari fiecare.