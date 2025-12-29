Studiul IRES, realizat în perioada 4–17 decembrie 2025 pe un eșantion reprezentativ de 1.012 persoane adulte, arată că românii și‑au menținut reziliența individuală, dar rămân sceptici în privința direcției în care se îndreaptă România și a impactului reformelor publice.

Conform datelor, 68% dintre respondenți consideră că anul 2025 a fost bun sau foarte bun pentru ei personal, în timp ce 63% îl evaluează ca fiind rău sau foarte rău pentru România în ansamblu. Mai mult, 72% cred că țara merge într‑o direcție greșită, iar doar 25% cred că direcția este una bună.

Peste jumătate dintre participanți (51%) consideră că nivelul de stres resimțit în 2025 a fost mai ridicat decât în 2024, iar 73% declară că situația economică le‑a afectat echilibrul emoțional într‑o mare sau foarte mare măsură.

Studiul mai arată că peste jumătate dintre români (52%) au trecut prin momente de tristețe în acest an, în timp ce 62% au avut cel puțin un motiv de mare bucurie. Doar aproximativ o treime dintre respondenți consideră că au avut realizări notabile în plan personal sau profesional în 2025.

De asemenea, 42% dintre respondenți spun că situația financiară personală s‑a înrăutățit față de 2024, în schimb doar 21% consideră că le‑a crescut nivelul de trai.

Referitor la deciziile publice, 61% dintre cei chestionați apreciază că anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o alegere greșită, iar o proporție semnificativă consideră că aceasta nu a fost gestionată cu suficientă transparență.

Peste 60% declară că reformele guvernamentale nu sunt echitabile și că statul ar fi trebuit să reducă cheltuielile înainte de a majora taxele, iar 53% afirmă că reformele au avut un impact negativ asupra nivelului lor de trai sau al familiei.

În privința încrederii în profesii și instituții, sondajul relevă că românii continuă să aibă încredere ridicată în profesii asociate serviciilor publice directe (pompier, medic, profesor, asistent medical), în timp ce politicienii rămân cei mai puțin apreciați dintre categoriile profesionale analizate.

Aceste date conturează imaginea unui an dificil la nivel macrosocial, marcat de insecuritate economică, polarizare și scădere a încrederii în instituții.

La nivelul percepțiilor comparative cu anul precedent, sondajul arată că 71% dintre români cred că economia s‑a deteriorat în 2025, 64% apreciază că calitatea guvernării și viața politică s‑au degradat, iar 63% consideră că nivelul corupției a crescut.

În schimb, doar 16% cred că situația României în relațiile internaționale s‑a îmbunătățit față de 2024, în timp ce 33% consideră că a rămas neschimbată.