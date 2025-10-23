Stresul profesional crește vizibil în rândul angajaților din România, potrivit unui sondaj Genesis Property derulat pe un eșantion de 1.025 de respondenți la nivel național. Peste 47% dintre participanți spun că sunt îngrijorați de stabilitatea veniturilor, iar 45,5% se tem de posibile măsuri din partea companiilor ca urmare a contextului economic. În plus, 40,2% recunosc că nu mai reușesc să mențină un echilibru sănătos între viața personală și cea profesională.

Printre cele mai mari surse de stres la job, angajații indică veniturile insuficiente raportate la costul de trai (54,8%), volumul ridicat de muncă (41%) și relațiile tensionate cu colegii sau managerii (29%). În acest climat, lucrul la birou a devenit pentru mulți un factor de stabilitate emoțională.

„Într-un climat marcat de neliniște și schimbare, biroul redevine un reper de echilibru și siguranță emoțională. Este mai mult decât un loc pentru activități profesionale — este un spațiu care oferă oamenilor stabilitate, sens și sprijin reciproc, mai ales când incertitudinea legată de venituri sau carieră devine o sursă majoră de stres”, afirmă Elena Panait, Head of Leasing & ComYunitY la Genesis Property.

Peste 70% dintre angajați spun că pauzele scurte și socializarea cu colegii contribuie semnificativ la echilibrul lor emoțional. Pentru 35%, biroul ajută la o mai bună separare între viața profesională și cea personală, iar aproape 28% consideră că interacțiunea directă cu echipa le reduce stresul și le crește motivația.

Nu doar prezența fizică la birou contează, ci și flexibilitatea. 63,6% dintre respondenți spun că un program adaptat nevoilor personale ar fi cea mai importantă facilitate pentru un mediu de lucru echilibrat. Pe lista preferințelor urmează pauzele regulate (38,7%), designul modern și luminos al spațiilor (36,4%), zonele verzi pentru relaxare (30,2%) și trainingurile de dezvoltare personală și profesională (32,7%).

Printre activitățile preferate de socializare, angajații menționează ieșirile la cafea (38,7%), mesele tematice (32,2%) și sărbătorirea momentelor speciale (29,1%).

Campusul YUNITY Park, dezvoltat de Liviu Tudor prin Genesis Property, a fost gândit tocmai pentru a răspunde acestor nevoi. Cu spații verzi, zone de relaxare și facilități dedicate echilibrului angajaților, proiectul se află în prezent în a treia etapă de dezvoltare, cu o investiție totală de 50 de milioane de euro.

Sondajul Genesis Property a fost realizat în octombrie 2025, prin platforma iVox, la nivel național. Aproape jumătate dintre respondenți sunt femei, iar peste 53% au un venit net de cel puțin 5.000 de lei.