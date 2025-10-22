Firmele își planifică din timp bugetele și comenzile pentru cadourile de Crăciun, multe comenzi fiind plasate încă din septembrie pentru a obține economii. Valoarea medie a coșurilor cadou a crescut cu 10–15% față de anul trecut, iar bugetul per cadou variază între 250 și 500 de lei, în funcție de personalizare și tipul produselor. O tendință tot mai apreciată de angajatori este organizarea de ateliere de preparare și degustare de ciocolată și macarons, oferind experiențe și evenimente senzoriale angajaților în luna decembrie.

„Și în 2025 finalul de an rămâne cea mai activă perioadă pentru piața de cadouri corporate, iar cele mai multe cadouri, peste 70% din comezi, sunt destinate angajaților, pe lângă parteneri și clienți. Companiile își doresc în continuare să ofere cadouri, dar cu o abordare mai atentă: un buget echilibrat și un cadou care să impresioneze prin calitate, prezentare și semnificație. Vedem un echilibru tot mai clar între buget și originalitate. Companiile nu mai comandă cadouri în volum mare, ci caută soluții care reflectă cultura lor organizațională – gesturi simple, dar cu semnificație: grijă, recunoștință, atenție față de echipă și parteneri. Noi considerăm că un cadou trebuie să fie o experiență, să spună o poveste, să miștetoate simțurile de la cel vizual, la cel olfactiv și la cel tactil. Iar tendința printre angajatori este de a oferi cadouri din ce în ce mai personalizate. În locul coșurilor standard, se aleg cutii elegante, combinații gourmet sau mesaje personalizate pentru fiecare categorie de colaboratori. Finalul de an 2025 confirmă această tendință – cadourile corporate devin mai selective și mai personale, gândite ca o experiență, nu ca o formalitate”, explică Dragoș Ungureanu, fondator Atelier Cortez.

Companiile care oferă cadouri de Crăciun angajaților activează în sectoare precum IT, pharma, automotive, banking, retail, construcții, energie și altele, fiind localizate în principalele orașe: București, Cluj, Iași, Timișoara, Brașov și Constanța. Această practică este vizibilă și în rândul IMM-urilor și firmelor mici, cu 5-40 de angajați, pe lângă multinaționalele care plasează comenzi pentru sute de cadouri.

În 2025, cele mai populare combinații rămân macarons cu vin, ciocolată cu prosecco sau cutii tematice de sezon, toate personalizate cu logo-ul companiei și mesaje dedicate. În decembrie, multe firme și persoane fizice preferă să comande direct din magazinul online Atelier Cortez, motiv pentru care brandul a modernizat platforma. Noul magazin online este mai rapid, are un proces de comandă simplificat și permite monitorizarea în timp real a statusului comenzilor, oferind o experiență de cumpărare mai fluidă și sigură.

Pe lângă cadourile tradiționale, tot mai mulți angajatori optează pentru experiențe memorabile care implică activ echipele. Cererea pentru atelierele de ciocolată și macarons rămâne ridicată, acestea fiind organizate în cadrul teambuildingurilor sau petrecerilor de sfârșit de an. Această practică devine tot mai populară în zona de HR, transformând momentul cadoului într-o activitate de echipă.

„Tendința angajatorilor este să se creeze o experiență completă atunci când vine vorba de gesturile de recunoștință pentru angajați. Pe lângă oferirea cadourilor, unele companii aleg să organizeze și ateliere de preparare și degustare de ciocolată și macarons, ca experiențe senzoriale menite să consolideze relațiile din echipă și să aducă o stare de bucurie autentică în organizație. Este o modalitate prin care angajatorii își fidelizează angajații și consolidează propriul brand de angajator, arătând că apreciază oamenii nu doar prin beneficii materiale, ci și prin momente memorabile petrecute împreună”, explică Dragoș Ungureanu, fondator Atelier Cortez.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Atelier Cortez produce 25.000 de macarons și 2.000 de kilograme de ciocolată, estimând pentru 2025 livrarea a aproximativ 5.000 de cadouri corporate personalizate.

Atelier Cortez se poziționează ca unul dintre principalii producători de ciocolată și macarons artizanale personalizate, fiind un furnizor de top pe piața cadourilor corporate, pentru companii care doresc să ofere angajaților, clienților și partenerilor de business cadouri memorabile. Brandul s-a remarcat prin produsele proaspete, delicioase și personalizate, inclusiv macarons, ciocolată și alte delicatese, precum și prin cadouri corporate customizate cu logo-ul companiei. La Atelier Cortez, sunt create delicatese cu arome subtile, texturi irezistibile și combinații inedite, iar compania și-a extins activitatea cu succes și pe segmentul de evenimente corporate și private. Peste 90% dintre clienți sunt companii din întreaga țară, iar cererea din partea persoanelor fizice care caută cadouri memorabile este în creștere.