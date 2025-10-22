Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță că angajatorii din România oferă în prezent 32.077 de locuri de muncă, în timp ce angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție 142 de posturi prin rețeaua EURES.

Potrivit datelor ANOFM, cele mai multe locuri de muncă din România sunt pentru conducători auto de transport rutier (2.084), curieri (1.835) și lucrători comerciali (1.683).

Alte poziții frecvent oferite includ muncitori necalificați în construcții și finisaje (1.335), manipulanți mărfuri (1.322), agenți de securitate (1.202) și muncitori necalificați la asamblarea pieselor (1.111).

Pe categorii de pregătire, 2.306 posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.287 celor cu studii liceale sau postliceale, 7.247 celor cu studii profesionale, iar restul de 16.237 sunt pentru persoane fără studii sau cu studii primare.

Angajatorii caută în special ingineri, manageri, specialiști în economie, medici, agenți de vânzări, sudori, fierari betonisti și lăcătuși mecanici.

Prin rețeaua EURES România, lucrătorii români au la dispoziție 142 de posturi vacante în țările din Spațiul Economic European. Cele mai multe oferte provin din Germania și Norvegia (câte 50 fiecare), urmate de Italia, Slovenia, Austria, Polonia, Suedia și Irlanda.

În Germania, sunt disponibile posturi pentru sudori, electricieni, operatori de stivuitor și lucrători în procesarea cărnii, iar în Norvegia pentru muncitori în industria piscicolă. Italia caută șoferi de autobuz, iar Austria oferă locuri pentru tehnicieni, strungari și operatori CNC.

În contextul tranziției ecologice și digitale, ANOFM își propune să adapteze forța de muncă la noile cerințe ale pieței. La Oradea, prin intermediul AJOFM Bihor, instituția a organizat un târg de locuri de muncă dedicat sectorului energiei regenerabile.

Secretarul general al ANOFM, Marcel Dumitru-Miclău, a explicat că tranziția verde necesită dezvoltarea competențelor profesionale pentru ocuparea locurilor de muncă verzi.

„Tranziția verde și tranziția digitală necesită dezvoltarea de competențe în vederea asigurării unei ocupări de calitate în sectoarele competitive, generatoare de locuri de muncă verzi, precum si dezvoltarea de aptitudini și competențe de rezolvare a problemelor pentru noile tehnologii. Competențele pentru tranziția verde, alături de recalificarea și perfecționarea forței de muncă sunt necesare în contextul trecerii la o economie modernă, circulară, incluzivă, rezilientă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”, a declarat acesta.

Potrivit datelor instituției, ANOFM a organizat peste 170 de cursuri de formare pentru meserii cu competențe verzi, instruind deja peste 2.300 de persoane. În fiecare județ urmează să fie implementat un modul de formare profesională dedicat economiei verzi.

ANOFM derulează programe de sprijin pentru integrarea tinerilor în domenii ecologice și pentru dezvoltarea antreprenoriatului verde. Aceste programe includ subvenții pentru angajatori care recrutează în sectoare prietenoase cu mediul și sprijin financiar pentru angajații care doresc să dobândească abilități în industriile verzi.