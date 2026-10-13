Strategia de Tineret post-2027. Ce își doresc tinerii europeni de la UE pe piața muncii și în viața publică

Peste 6.000 de participanți la o consultare publică organizată de Comisia Europeană cer schimbări majore în Strategia UE pentru tineret post-2027. Tinerii europeni solicită o implicare mai activă în procesele decizionale, măsuri ferme împotriva dezinformării și hărțuirii, dar și sprijin concret pentru tranziția de la școală la un loc de muncă, punând accent pe sănătatea mentală și pe echitatea între generații.

Comisia Europeană a organizat o consultare publică online pe portalul „Exprimă-ți părerea” (Have your say) în perioada 23 aprilie – 16 iulie 2026. Inițiativa s-a desfășurat în toate cele 24 de limbi oficiale ale blocului comunitar. Scopul central al demersului a fost adunarea de idei și opinii din partea cetățenilor pentru a fundamenta viitoarele propuneri privind Strategia UE pentru tineret post-2027.

Peste 6.000 de persoane au participat la această consultare publică, mai mult de jumătate dintre respondenți fiind tineri cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani. Un număr semnificativ de răspunsuri a provenit și din partea organizațiilor neguvernamentale.

Răspunsurile sintetizate oferă o imagine clară asupra priorităților pe care tinerii le doresc în centrul politicilor europene, fără a reprezenta totuși o poziție oficială a Comisiei Europene sau un eșantion reprezentativ pentru populația UE (vezi aici detalii).

Participanții la consultare au transmis un semnal clar privind domeniile în care este necesară o acțiune fermă. Tinerii din Europa susțin că viitoarea strategie trebuie să se concentreze cu prioritate pe împuternicirea lor ca cetățeni activi și pe implicarea lor directă în procesele de luare a deciziilor.

De asemenea, promovarea sănătății și a stării de bine reprezintă un pilon esențial al solicitărilor lor. Un alt punct de maximă importanță îl constituie sprijinirea tranziției de la mediul educațional către piața muncii.

În plus, participanții consideră că este imperativ ca prioritățile tineretului să fie integrate mult mai bine în politicile generale ale Uniunii Europene, precum educația, formarea profesională, ocuparea forței de muncă, democrația și protecția mediului sau schimbările climatice.

Rezultatele consultării evidențiază necesitatea urgentă de a înlătura obstacolele care îi împiedică pe tineri să se implice în viața publică. Printre cele mai frecvente dificultăți semnalate se numără oportunitățile reduse de a influența politicile, accesul deficitar la o educație civică de calitate și opțiunile limitate de implicare politică, inclusiv prin vot.

Pentru a depăși aceste blocaje, respondenții propun participarea directă a tinerilor în procesul decizional european și crearea unor spații de dialog constant cu decidenții UE. Informațiile referitoare la politicile europene trebuie să devină mai accesibile, relevante și atractive.

În plus, tinerii apreciază instrumentele digitale de participare, dezbaterile în școli și universități, consolidarea consiliilor de tineret și utilizarea rețelelor sociale.

Incluziunea socială și siguranța în mediul public reprezintă preocupări majore exprimate în cadrul consultării. Participanții solicită măsuri ferme împotriva dezinformării, a discursului de ură și a hărțuirii.

Există un apel clar pentru facilitarea accesului la oportunități pentru tinerii care întâmpină dificultăți în a-și face vocea auzită. În acest sens, mobilitatea educațională, voluntariatul și rețelele de cooperare transfrontalieră sunt considerate instrumente vitale, în special pentru cei proveniți din medii dezavantajate.

Totodată, munca de tineret și activitățile structurate sunt văzute ca mijloace esențiale pentru dezvoltarea personală, protejarea sănătății mentale și fizice și încurajarea cetățeniei active.

În plan internațional, respondenții pun un accent deosebit pe cooperarea dintre țări, cercetarea privind problemele tinerilor și schimburile educaționale cu țări din afara UE, inclusiv pentru consolidarea păcii și a securității. Nu în ultimul rând, echitatea intergenerațională constituie o temă centrală.

Tinerii își doresc ca punctele lor de vedere să fie mai bine reprezentate în deciziile de la nivel local, național și european, prin politici durabile, orientate pe termen lung, și prin facilitarea schimbului de cunoștințe între generații.