Oportunități gratuite pentru tineri în Europa. Pot studia, lucra sau face voluntariat în străinătate prin campania „Time to Move”

Luna octombrie aduce campania europeană „Time to Move”, un proiect de amploare ce pune la dispoziție peste 1.500 de evenimente gratuite în mai mult de 30 de țări. Tinerii pot descoperi oportunități de studii, voluntariat și angajare în străinătate, prin ateliere, concursuri online cu premii atractive și jocuri interactive concepute pentru a facilita accesul la experiențe internaționale.

Campania „Time to Move” vine cu peste 1.500 de evenimente gratuite în mai mult de 30 de țări.

Totul este gândit pentru cei care își doresc să facă voluntariat într-o altă țară, să studieze în străinătate sau să acumuleze experiență de muncă într-un loc nou? Pe parcursul lunii octombrie, campania „Time to Move” aduce ateliere gratuite, jocuri, sesiuni informative și concursuri în orașe și sate din întreaga Europă, precum și online.

Este șansa pentru mii de persoane, în special pentru tineri, să afle de la oameni avizați ce oportunități finanțate le sunt accesibile și cum pot începe.

Ediția din 2026 se concentrează pe voluntariat. De asemenea, cei interesați vor găsi activități despre cum să obții primul tău loc de muncă, implicarea în democrație și sustenabilitate.

Cum poți participa:

Găsește un eveniment aproape de tine pe harta interactivă de pe site-ul „Time to Move”.

pe harta interactivă de pe site-ul „Time to Move”. Alătură-te competițiilor online: participă la provocarea de pe rețelele sociale în fiecare zi de vineri din octombrie pe contul de Instagram @eurodesk sau la concursul de design pentru a câștiga materiale promoționale Eurodesk și premii precum un bilet Interrail sau o tabletă grafică.

participă la provocarea de pe rețelele sociale în fiecare zi de vineri din octombrie pe contul de Instagram @eurodesk sau la concursul de design pentru a câștiga materiale promoționale Eurodesk și premii precum un bilet Interrail sau o tabletă grafică. Ascultă Talkative Thursdays , podcastul Eurodesk, unde invitații își împărtășesc poveștile din experiențele lor de voluntariat.

, podcastul Eurodesk, unde invitații își împărtășesc poveștile din experiențele lor de voluntariat. Joacă jocurile online de tip escape room și descoperă lucruri interesante despre Europa în timp ce te distrezi.

și descoperă lucruri interesante despre Europa în timp ce te distrezi. Împărtășește-ți experiența și folosește hashtagul #TimeToMove2026.

DiscoverEU la Eminescu – Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța

Atelierul isi propune sa dezvolte detaliat actiunea DiscoverEU in Colegiul National Mihai Eminescu, sa dezvolte informatii legate de mobilitatile educationale si voluntariat.

Vom discuta prioritatile legate de Solidaritate si Voluntariat in context ESC, implicare si participare, formele participarii.

Vom exemplifica activitatea de tineret din Constanta ce a avut parte de sprijin prin programele Erasmus+ si ESC.

La final vom parcurge site-ul dedicat www.eurodesk.ro si cum putem aplica pe oportunitatile existente aici. Sa nu uitam de promovarea concursurilor dedicate lunii octombrie, podcasturile avand ca tema voluntariatul.

Hai Hui prin Zărnești – Zărnești, județul Brașov

Hai Hui prin Zărnești este o vânătoare de comori sub formă de joc, concepută pentru a-i informa într-un mod creativ pe tineri despre Eurodesk și oportunitățile europene, încurajând în același timp explorarea activă, lucrul în echipă și implicarea în comunitate.

Activitățile vor include o zi întreagă de vânătoare de comori prin Zărnești, în cadrul căreia echipele vor urma indicii creative pentru a ajunge la diferite puncte de control. La fiecare locație, participanții vor îndeplini o misiune care le va oferi următorul indiciu.

Game to Move – Baie Sprie, județul Maramureș

Elevii vor participa la „Adventures in Berlin”, un joc interactiv de tip escape room dezvoltat de Eurodesk. Lucrând în echipe, aceștia vor rezolva puzzle-uri, vor urma indicii și vor îndeplini provocări în timp ce explorează o aventură ficțională în Berlin.

Pe parcurs, participanții vor descoperi informații despre mobilitatea europeană, călătorii, învățare, voluntariat și oportunități pentru tineri. Jocul îmbină divertismentul cu informarea tinerilor, încurajându-i pe elevi să exploreze Europa și să descopere oportunitățile oferite prin Eurodesk, inclusiv resurse legate de studii, călătorii, voluntariat și participarea la experiențe internaționale.

Aragón en movimiento – Teruel, Spania

„Aragón en movimiento” este o inițiativă care va aduce mai aproape de tinerii din Aragón oportunitățile europene de mobilitate, învățare, voluntariat și participare. Această eveniment se va desfășura în orașul Teruel și se adresează în special tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani.

Evenimentul va combina informații practice despre programele europene de mobilitate și voluntariat cu metodologii participative de educație non-formală.

Nu sunt necesare cunoștințe prealabile, ci doar interes, spirit de colaborare și dorința de a participa.

Pentru a stimula învățarea activă, activitățile se vor desfășura într-un mod dinamic, folosind instrumente precum hărți umane, învățare bazată pe provocări, jocuri de rol și luarea deciziilor în grup.

Scopul este de a-i ajuta pe participanți să descopere oportunitățile care se potrivesc cel mai bine profilului și intereselor lor, oferindu-le resurse utile pentru a iniția viitoare experiențe internaționale și promovând o cetățenie mai activă și mai conectată la Europa în rândul tinerilor.

ERASMUSDAYS – Connecting cultures, creating future – Modena, Italia

IIS „A. Venturi”, în colaborare cu centrul EUROPE DIRECT Modena – agenția locală EURODESK, participă la Erasmus Days 2026 cu un eveniment dedicat descoperirii și valorificării parcursurilor internaționale pe care școala le desfășoară datorită Erasmus+.

Joi, 15 octombrie 2026, orele 14:30 – 17:30. IIS „A. Venturi” – Via dei Servi 21, Modena

Cu ocazia celei de-a zecea ediții a Erasmus Days, IIS „A. Venturi” din Modena organizează o după-amiază de sărbătoare dedicată Europei, cetățeniei și competențelor pentru viitor.

După salutul instituțional și vizitarea galeriei de artă cu lucrări create în cadrul proiectelor Erasmus, elevii, profesorii și părinții își vor împărtăși experiențele prin intermediul unor ateliere tematice. O oportunitate de a crea conexiuni, de a valorifica dialogul intercultural și de a celebra împreună dezvoltarea personală și profesională.

Totul se va încheia cu un moment de socializare și muzică asigurată de un DJ.

Acreditată în sectoarele VET (Educație și Formare Profesională) și School (Învățământ Școlar), școala își deschide porțile pentru elevi, familii și comunitate pentru a povesti despre experiențele de mobilitate care îi pregătesc pe tineri să devină cetățeni europeni conștienți.

De Grote Buitenlandbeurs – Bruxelles, Belgia

Pe 29 octombrie, la Bruxelles, are loc unul din cele două Mari Târguri pentru Experiențe în Străinătate (Grote Buitenlandbeurzen). Acolo vei descoperi totul despre studii, stagii de practică, muncă și multe altele în străinătate.

Descoperă gratuit, între orele 13:00 și 21:00, toate posibilitățile de a pleca în străinătate, de la opțiuni accesibile de lucru și călătorie până la joburi de vară cool în afara țării.

Află de la alți tineri cum au abordat ei experiența în străinătate, întâlnește-ți creatorii de conținut de călătorie favoriți și participă la ateliere interesante cu sfaturi despre călătorii ieftine, sănătate mintală și siguranță în străinătate. Intri fără nicio idee și pleci cu un plan concret.

Vezi chiar aici harta completă a evenimentelor.