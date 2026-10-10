Joburile care riscă să fie transformate de AI. Ce trebuie să știe tinerii care intră pe piața muncii

Inteligența artificială începe să modifice modul în care sunt făcute numeroase meserii, iar efectele nu se limitează la sectorul IT. Activitățile administrative, introducerea datelor, contabilitatea, dar și unele ocupații din domeniul financiar, media sau dezvoltarea web sunt expuse transformărilor aduse de AI. În același timp, angajatorii pun tot mai mult accent atât pe competențele tehnologice, cât și pe capacitatea de analiză, creativitate și adaptare.

Un studiu publicat de Organizația Internațională a Muncii (ILO) arată că aproximativ unul din patru lucrători la nivel mondial se află într-o ocupație cu un anumit grad de expunere la inteligența artificială generativă. Totuși, organizația subliniază că rezultatul cel mai probabil este transformarea locurilor de muncă, nu înlocuirea completă a oamenilor.

Asta înseamnă că, în multe cazuri, AI poate prelua anumite sarcini dintr-o meserie, fără ca postul respectiv să dispară. ILO avertizează, de altfel, că indicatorii privind expunerea la AI nu trebuie interpretați automat drept estimări ale numărului de locuri de muncă ce vor fi eliminate.

Ocupațiile de birou și cele administrative rămân în categoria cu cel mai ridicat nivel de expunere la inteligența artificială generativă. Printre exemplele identificate de ILO se numără operatorii de introducere a datelor, dactilografii, angajații din contabilitate și evidență financiară și secretarii administrativi.

Tehnologia începe însă să afecteze și ocupații cu un grad mai mare de specializare. Potrivit ILO, expunerea a crescut pentru profesii precum analiștii financiari, dezvoltatorii web și multimedia, programatorii de aplicații și consilierii de investiții, pe măsură ce instrumentele AI au devenit capabile să realizeze sarcini tot mai complexe.

Schimbări sunt observate și în media și industriile creative. Evoluția instrumentelor care generează text, imagini, voce și video a crescut potențialul de automatizare a unor activități din aceste domenii.

O perspectivă mai largă asupra pieței muncii este oferită de raportul Future of Jobs 2025 al World Economic Forum, realizat pe baza răspunsurilor a peste 1.000 de angajatori care reprezintă peste 14 milioane de lucrători.

În perioada 2025–2030, printre ocupațiile pentru care angajatorii anticipează cele mai mari scăderi în termeni absoluți se numără casierii și angajații de la ghișee, asistenții administrativi și secretarii executivi. Printre profesiile cu declin rapid apar și funcționarii poștali, casierii bancari și operatorii de introducere a datelor.

Raportul nu pune toate aceste schimbări exclusiv pe seama AI. Piața muncii este influențată simultan de tehnologie, evoluția economiei, schimbările demografice și tranziția verde.

Dezvoltarea tehnologiei nu înseamnă numai reducerea cererii pentru anumite ocupații. Angajatorii chestionați de World Economic Forum anticipează o creștere rapidă pentru specialiștii în Big Data, inginerii FinTech, specialiștii în inteligență artificială și machine learning, precum și pentru dezvoltatorii de software și aplicații.

La nivelul întregii piețe a muncii, WEF estimează că tendințele analizate ar putea genera 170 de milioane de noi roluri până în 2030 și ar putea elimina sau deplasa 92 de milioane, rezultând un plus net de 78 de milioane de locuri de muncă. Acestea sunt însă proiecții globale bazate pe răspunsurile angajatorilor și nu reprezintă o estimare specifică pentru România.

Pentru tinerii care intră pe piața muncii, simpla familiaritate cu tehnologia nu este suficientă. Gândirea analitică ocupă primul loc în lista competențelor de bază considerate importante de angajatorii chestionați de WEF: 69% o indică drept competență esențială.

Urmează reziliența, flexibilitatea și agilitatea, indicate de 67% dintre angajatori, leadershipul și influența socială – 61% – și gândirea creativă – 57%. Alfabetizarea tehnologică este considerată o competență de bază de 51% dintre angajatorii participanți la studiu.

Privind spre 2030, AI și Big Data sunt competențele pentru care se anticipează cea mai rapidă creștere a cererii. Urmează rețelele și securitatea cibernetică și alfabetizarea tehnologică. În paralel, sunt așteptate să devină tot mai importante creativitatea, flexibilitatea, capacitatea de adaptare, curiozitatea și învățarea continuă.

Schimbarea nu îi privește doar pe cei aflați la început de carieră. Angajatorii estimează că, în medie, 39% dintre competențele pe care lucrătorii le au în prezent vor fi transformate sau vor deveni depășite până în 2030.

În același timp, 77% dintre angajatorii chestionați de WEF intenționează să își pregătească angajații pentru a lucra mai bine cu AI. Pe de altă parte, 41% spun că intenționează să își reducă personalul acolo unde inteligența artificială poate automatiza anumite sarcini.

Datele indică astfel o piață a muncii în care avantajul poate veni din combinarea competențelor digitale cu abilități pe care angajatorii continuă să le considere importante: analiză, creativitate, adaptabilitate, colaborare și capacitatea de a învăța permanent.