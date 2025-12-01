Părinții care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului pot accesa stimulentul de inserție, un sprijin financiar menit să faciliteze revenirea acestora pe piața muncii. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, pentru a beneficia de stimulentul de inserție, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

În cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii doi ani, să fi realizat venituri supuse impozitului din salarii și asimilate salariilor, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură sau piscicultură, sau să fi fost într-una dintre situațiile prevăzute de art. 2 alin. (5) din OUG nr. 111/2010.

Să realizeze venituri supuse impozitului cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care copilul împlinește 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap.

Dosarele pentru stimulentul de inserție se depun la primăria de domiciliu sau reședință și trebuie să includă:

cererea-tip înregistrată la primărie;

adeverința privind veniturile nete realizate în cele 12 luni anterioare nașterii copilului, din ultimii doi ani;

dovada că solicitantul a fost într-una dintre situațiile asimilate prevăzute de art. 2 alin. (5) din OUG nr. 111/2010;

copiile actelor de identitate ale părinților, certificatelor de naștere ale copiilor și certificatului de căsătorie;

adeverință eliberată de angajator sau ANAF care să ateste realizarea veniturilor supuse impozitului, copia contractului individual de muncă sau declarația unică privind veniturile PFA;

acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația cu copilul, cum ar fi hotărâri judecătorești de adopție, plasament, tutele sau documente care atestă calitatea de reprezentant legal al copilului.

Nașterea unui al doilea copil: Dacă părintele beneficiază deja de stimulent pentru primul copil și se naște al doilea, acesta poate alege fie să continue stimulentul pentru primul copil până la 3 ani (4 ani în cazul copilului cu handicap), fie să opteze pentru concediu și indemnizație pentru al doilea copil. Cele două drepturi nu se pot cumula, iar majorarea indemnizației nu se aplică în această situație.

Schimbarea reprezentantului legal: Stimulentele se acordă oricărui părinte care a efectuat cel puțin o lună de concediu pentru creșterea copilului, dacă îndeplinește condițiile legale.

Reluarea activității: Pentru a beneficia de stimulent până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu handicap), părintele trebuie să reia activitatea cu cel puțin 30 de zile înainte de împlinirea a 2 ani (3 ani în cazul copilului cu handicap).

Plata stimulentului poate fi suspendată sau încetată în următoarele situații:

copilul a împlinit 2 ani (3 ani în cazul copilului cu handicap), cu excepția situației în care părintele și-a reluat activitatea cu cel puțin 30 de zile înainte de împlinirea vârstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu handicap);

beneficiarul nu mai realizează venituri impozabile și nu mai este în concediu pentru creșterea copilului;

copilul a împlinit 3 ani (4 ani în cazul copilului cu handicap);

decesul copilului.

Stimulentele de inserție reprezintă un sprijin important pentru părinți, încurajând reintegrarea rapidă pe piața muncii, dar este esențial ca dosarele să fie complete și depuse conform cerințelor legale pentru a evita întârzieri sau respingeri.