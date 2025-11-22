Din cuprinsul articolului Brazilia analizează impozitarea plăților internaționale cu criptomonede

Potrivit unor surse citate de Reuters, Brazilia ia în calcul introducerea unei taxe pentru transferurile internaționale efectuate cu criptomonede. Măsura intervine pe fondul creșterii popularității stablecoin-urilor, în special USDT, folosite tot mai des ca alternativă mai ieftină la sistemul valutar tradițional.

Ministerul brazilian de Finanțe studiază extinderea taxei pe tranzacțiile financiare pentru „anumite transferuri transfrontaliere folosind active virtuale și stablecoin-uri”, după ce banca centrală a decis că aceste operațiuni vor fi tratate ca tranzacții valutare începând din februarie.

Autoritățile braziliene intenționează să introducă reguli care să împiedice folosirea stablecoin-urilor pentru a ocoli reglementările și taxele pieței valutare tradiționale, potrivit surselor citate. Măsura vizează situațiile în care utilizatorii profită de diferențele dintre sistemele cripto și cel valutar clasic pentru a evita impozitele și regulile aplicabile transferurilor tradiționale.

Piața criptomonedelor din Brazilia a înregistrat o creștere rapidă, ajungând la 227 miliarde de reali în prima jumătate a anului 2025, majoritatea datorită tranzacțiilor cu USDT, care reprezintă aproximativ două treimi din volum, în timp ce bitcoinul ocupă doar 11% din piață. USDT, cel mai utilizat stablecoin, este legat de dolarul american și își păstrează valoarea aproape de 1 USD.

Brazilia ar putea recupera miliarde prin impozitarea tranzacțiilor cu criptomonede

Deși autoritățile guvernamentale susțin că scopul noilor reguli este închiderea unei lacune legislative, măsura ar putea genera venituri semnificative într-un context în care statul brazilian se confruntă cu provocări în atingerea țintelor fiscale.

Un reprezentant al poliției federale a explicat că importurile de utilaje pot fi parțial declarate prin USDT fără taxe vamale, în timp ce IOF – taxa braziliană pe tranzacții financiare și operațiuni valutare – devine neglijabilă. Oficialul estimează că statul pierde anual peste 30 de miliarde de dolari din astfel de practici.

Regulile băncii centrale, care vor intra în vigoare în februarie, vor extinde definiția operațiunilor valutare, incluzând cumpărarea și vânzarea de stablecoin-uri, plățile internaționale și transferurile către portofele personale.

Aplicarea noilor taxe nu va fi imediată, ci va depinde de emiterea unor norme clare de către autoritatea fiscală, care să stabilească modul și momentul impozitării tranzacțiilor cu criptomonede. Guvernul brazilian analizează cu prudență pașii următori, devenind primul stat care urmărește un control mai strict asupra tranzacțiilor digitale folosite pentru a evita taxele tradiționale.