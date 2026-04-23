Principala cauză a situației o reprezintă prețurile mai mici practicate de Petrom față de concurență. Diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă motorină de pe piață depășește 60 de bani pe litru, ceea ce a făcut ca mulți șoferi să aleagă stațiile Petrom pentru alimentare. Acest dezechilibru a dus la consum rapid al stocurilor, în condițiile în care cererea a fost mult mai mare decât în mod obișnuit.

La jumătatea zilei, Petrom a majorat prețul motorinei cu 20 de bani pe litru. Decizia vine după o perioadă de volatilitate pe piața carburanților, în care au fost observate și cazuri izolate în zilele anterioare în care unele benzinării rămăseseră fără carburant, însă situația fusese atunci remediată.

Situația actuală este pusă și pe fondul crizei energetice generate de conflictul din Iran, care a afectat aprovizionarea globală. Blocarea strâmtorii Ormuz a dus la dificultăți în transportul petrolului și la creșteri semnificative ale prețurilor internaționale.

În prima fază, motorina s-a scumpit cu aproximativ 2 lei pe litru, însă ulterior prețurile au revenit la nivelurile anterioare conflictului în cazul Petrom, în urma unor ieftiniri consecutive.

Această evoluție a avut loc fără ca prețul țițeiului sau al produselor petroliere să scadă în mod similar, iar efectul reducerii accizei decisă de Guvern a fost limitat, de aproximativ 36 de bani pe litru.

Cel mai important factor care influențează în prezent prețul carburanților este actul normativ prin care Guvernul a plafonat adaosul comercial pe întreg lanțul de distribuție la nivelul anului trecut. Această măsură are efecte diferite în funcție de tipul companiilor din piață.

Nu toate companiile sunt afectate în același mod de reglementări. Unele, precum Petrom și Rompetrol, sunt integrate și includ atât producție, cât și rafinare și distribuție. Alte companii doar comercializează carburanți achiziționați din import sau de la producători interni.

Modelele de business diferă semnificativ, iar Petrom este și producător de țiței, asigurând peste jumătate din necesarul propriu, în timp ce alte companii depind exclusiv de importuri.

Petrom pare a fi compania cea mai afectată de noul mecanism de calcul al prețului. Compania a fost nevoită să reducă prețurile pentru a respecta limita impusă asupra adaosului comercial pe lanțul de rafinare și distribuție.

Această strategie a dus la creșterea cererii, ceea ce a pus presiune pe stocurile existente.

Petrom operează o rețea de peste 500 de stații în România. În contextul cererii ridicate generate de prețurile mai mici, compania a ajuns să se confrunte cu lipsa stocurilor în mai multe benzinării, ceea ce a dus la întreruperea temporară a vânzărilor de motorină standard în aproximativ 60 de locații.