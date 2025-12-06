Scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl, construit pentru a preveni eliberarea materialelor radioactive generate de catastrofa din 1986, a fost grav avariat de impactul unei drone, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Ucraina îl acuză pe Rusia de atac, în timp ce Moscova respinge ferm aceste acuzații, potrivit Reuters.

Într-un comunicat, AIEA a anunțat că inspecția efectuată săptămâna trecută asupra scutului de izolare din oțel, finalizat în 2019 ca parte a unui proiect internațional de securizare a sitului, a confirmat pagubele cauzate de impactul unei drone în februarie. Evaluarea tehnică arată că scutul și-a pierdut funcțiile esențiale de siguranță, în special capacitatea de a menține izolarea materialelor radioactive.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a precizat că, deși elementele de susținere și sistemele de monitorizare nu au suferit daune permanente, deteriorarea constatată trebuie tratată cu maximă urgență.

„Misiunea de inspecție a confirmat că (structura de protecție) și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile sale de susținere sau la sistemele de monitorizare”, a spus acesta, subliniind că reparațiile au fost deja începute, dar „refacerea completă este esențială pentru a preveni deteriorări suplimentare și pentru a garanta siguranța nucleară pe termen lung”, a subliniat Grossi.

A Russian drone struck Chornobyl, damaging the New Safe Confinement and causing a fire at the site of one of history’s worst nuclear disasters. Leaders gathering today in Munich face a choice: stop Russia or face a global disaster. Russia must be forced to peace through strength. pic.twitter.com/1i5v0PoEql — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 14, 2025

La 14 februarie, ONU a raportat că autoritățile ucrainene au semnalat un atac cu dronă încărcată cu explozibil asupra învelișului protector al reactorului numărul patru, același reactor distrus în 1986, provocând un incendiu și avariind scutul de oțel.

Deși Kievul a prezentat imagini cu explozia și pagubele produse, Rusia a negat orice implicare. În urma impactului, nivelurile de radiații din zona centralei au rămas normale și stabile, fără semne de scurgeri radioactive, potrivit ONU.

Dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986 a contaminat vaste regiuni ale Europei și a necesitat mobilizarea masivă a resurselor pentru limitarea efectelor.

Ultimul reactor operațional al centralei a fost dezafectat în 2000, însă situl rămâne unul dintre cele mai sensibile din punct de vedere nuclear.

În primele faze ale invaziei din februarie 2022, centrala și zona înconjurătoare au fost ocupate timp de peste o lună de forțele ruse, care încercau să avanseze spre Kiev.