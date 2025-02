Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a dat asigurări ferme că România este „în afara oricărui pericol” după incidentul recent de la Cernobîl, când o dronă rusească a lovit învelişul de beton care protejează rămăşiţele Reactorului 4 al fostei centrale nucleare din Ucraina.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025