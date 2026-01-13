Stagiul militar voluntar este disponibil, pe timp de pace, pentru cetățenii români, femei și bărbați, cu vârste între 18 și 35 de ani. Programul se adresează celor care nu au efectuat serviciul militar activ și nu se află deja în rezerva Armatei Române. Cererile de înscriere se depun la Ministerul Apărării Naționale.

Reglementarea apare în Legea nr. 5/2026, care modifică și completează Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Prin această schimbare, statul urmărește refacerea rezervei de forțe militare, în condițiile în care numărul rezerviștilor activi este în scădere.

Stagiul militar voluntar are o durată de până la patru luni și se desfășoară în unități ale Armatei Române. Participanții sunt încadrați ca soldați sau gradați voluntari în termen și trec printr-un program de pregătire de bază. Instruirea include folosirea armamentului, pregătire fizică, disciplină militară și elemente de tactică de bază.

Pe toată perioada programului, voluntarii beneficiază gratuit de cazare, hrană, echipament militar, asistență medicală și medicamente. În plus, legea prevede că aceștia au toate drepturile acordate militarilor în termen, pe durata instruirii.

Pe perioada pregătirii, participanții primesc o indemnizație acordată în tranșe lunare egale. Legea stabilește și o regulă strictă pentru cei care nu duc stagiul până la capăt. Dacă programul nu este finalizat, voluntarii sunt obligați să returneze atât indemnizația încasată, cât și cheltuielile suportate de stat pentru instruirea lor până în acel moment.

Pentru cei care finalizează cele patru luni, există și un stimulent financiar la final. Indemnizația este calculată ca echivalentul a trei câștiguri salariale medii brute folosite la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru anul în care se face plata.

Raportat la salariul mediu brut din 2025, de 8.620 de lei, suma poate ajunge la aproximativ 25.850 de lei pentru fiecare participant care termină pregătirea.

După încheierea stagiului, centrele militare îi iau în evidență pe voluntari și îi includ în rezerva operațională a Armatei Române. Ulterior, aceștia pot fi chemați la antrenamente periodice, verificări și sesiuni de refamiliarizare.

Pregătirea ulterioară poate include și elemente legate de tehnica și armamentul nou care urmează să intre în dotarea Armatei, pe baza unui calendar multianual stabilit împreună cu aliații României.

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că adoptarea acestui sistem voluntar închide, cel puțin pentru moment, discuția despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu. El a spus că legea a tranșat varianta voluntară pentru cei între 18 și 35 de ani și că nu consideră că este momentul ca tema obligativității să fie redeschisă înainte de a vedea cum funcționează sistemul.

Totodată, ministrul a precizat că urmează să fie adoptat un ordin de ministru care va detalia aplicarea practică, iar ținta pentru acest an este instruirea a aproximativ 1.000 de rezerviști voluntari.