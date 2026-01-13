Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că dezbaterea privind o eventuală revenire la stagiul militar obligatoriu nu mai este de actualitate, cel puțin în acest moment. Potrivit acestuia, adoptarea recentă a legii care reglementează stagiul militar voluntar pentru tinerii și adulții cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani a clarificat direcția aleasă de statul român.

Șeful Apărării a explicat că această lege stabilește un cadru clar: înrolarea se face pe bază de voluntariat, eliminând incertitudinile legate de obligativitate sau de lipsa totală a unui astfel de sistem. În opinia sa, nu este oportun ca discuția să fie reluată înainte de a vedea cum funcționează, în practică, noul mecanism.

Radu Miruță a amintit că legea a fost promulgată recent de președintele României, ceea ce înseamnă că urmează etapa aplicării concrete. În acest sens, Ministerul Apărării Naționale lucrează la un ordin de ministru care va stabili detaliile de implementare ale stagiului militar voluntar.

Conform planurilor anunțate, autoritățile își propun ca, până la finalul acestui an, să fie instruiți primii aproximativ o mie de rezerviști voluntari, un pas considerat esențial pentru consolidarea capacității de apărare a țării, fără a reveni la soluții forțate din trecut.

”Nu este discuţia asta, tocmai s-a încheiat discuţia (despre stagiul militar obligatoriu – n.r.) printr-o lege are spune că poţi să te înrolezi, dacă ai între 18 şi 35 de ani, voluntar. Deci discuţia despre cum să se întâmple, dacă să fie obligatoriu, să nu fie deloc sau să fie voluntar a fost tranşată, cel puţin de moment, prin faptul că s-a adoptat această lege. Nu cred că este momentul acum să o redeschidem, pentru că nu am văzut cum funcţionează asta. De două zile preşedintele României a promulgat legea”, a afirmat Radu Miruţă, luni seară, la Euronews România.

Începând cu anul 2026, serviciul militar obligatoriu rămâne sau este reintrodus în tot mai multe țări, pe fondul schimbărilor majore din mediul de securitate și al creșterii preocupărilor legate de apărare. State din Europa, Orientul Mijlociu și alte regiuni ale lumii își consolidează astfel capacitatea de reacție, apelând la soluții considerate mult timp depășite.

În prezent, zece state membre ale Uniunii Europene mențin deja serviciul militar obligatoriu, iar altele au decis să îl reintroducă sau să îl extindă.

Croația va relua recrutarea obligatorie din ianuarie 2026, vizând tinerii de 19 ani, care vor urma un stagiu de pregătire de două luni.

Danemarca face un pas semnificativ prin extinderea obligației militare și asupra femeilor, tot din 2026, concomitent cu majorarea duratei stagiului la aproape un an.

Suedia, care a reactivat serviciul obligatoriu încă din 2017 pentru ambele sexe, va prelungi perioada în care foștii recruți rămân în rezervă până la 15 ani.

În zona baltică, Letonia a revenit la acest sistem în 2024, după o pauză de aproape două decenii, iar Lituania a luat o decizie similară încă din 2015, pe fondul tensiunilor regionale.

Alte state europene păstrează acest model de ani buni: Grecia impune un stagiu de un an pentru bărbați, Finlanda aplică unul dintre cele mai ferme sisteme din Europa, iar Estonia oferă variante de pregătire de 8 sau 11 luni. Austria, Elveția și Cipru continuă tradiția stagiului obligatoriu, în ciuda dezbaterilor publice recurente.

În afara Europei, tendința este la fel de evidentă. Iordania a demarat din ianuarie 2026 procedurile de recrutare, reintroducând serviciul militar obligatoriu după mai bine de 30 de ani.

Israelul menține un sistem strict, cu stagii de aproximativ trei ani pentru bărbați și doi ani pentru femei, în timp ce Coreea de Sud impune una dintre cele mai lungi perioade de serviciu militar obligatoriu din lume.

În Turcia, recrutarea rămâne obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 41 de ani. De asemenea, mai multe state din Africa, America Latină și Europa de Est — precum Algeria, Brazilia, Columbia, Iran, Republica Moldova, Sudan și Norvegia — continuă să aplice, sub diverse forme, serviciul militar obligatoriu, inclusiv pentru ambele sexe, în unele cazuri.