Începând cu data de 3 noiembrie, locuitorii Republicii Moldova pot accesa platforma compensatii.gov.md pentru a se înscrie în vederea obținerii sprijinului la plata facturilor pe durata sezonului rece 2025–2026.

Ajutorul destinat achitării facturilor la încălzire va fi oferit, la fel ca și anul trecut, sub formă de compensație financiară, fiind accesibil exclusiv celor care își vor face înregistrarea în sistemul informatic dedicat.

Persoanele interesate se pot înscrie fie direct pe platforma compensatii.gov.md, fie în mod tradițional, apelând la asistentul social local sau la un specialist de la Centrul Unificat de Prestare a Serviciilor Publice.

Înscrierile inițiale se pot face până la 28 noiembrie 2025. Cei care depun cererea după această dată nu vor primi compensații pentru luna noiembrie, dar vor beneficia de sprijin începând cu luna depunerii. Începând cu decembrie, termenul-limită pentru înscriere va fi 25 ale fiecărei luni.

Persoanele care utilizează combustibil solid pentru încălzire și nu au beneficiat de sprijin în ultimele trei sezoane reci, cele fără cod IDNP, cele care au contor comun sau nu sunt racordate la energie electrică, trebuie să depună cererea în format fizic. În aceste cazuri, autoritățile vor efectua o anchetă socială pentru a verifica dreptul la compensare.

Referitor la aprovizionarea cu gaze naturale, autoritățile au clarificat că, odată cu trecerea serviciului la compania de stat Energocom, conturile personale ale consumatorilor au rămas aceleași.

Prin urmare, pentru depunerea cererii de compensare, consumatorii pot utiliza indiferent facturile anterioare de la Moldovagaz sau pe cele recente emise de Energocom.

Platforma „Vulnerabilitatea Energetică” determină automat eligibilitatea pentru compensări și cuantumul acestora, ținând cont de veniturile gospodăriei, numărul membrilor, statutul fiecăruia (copii, pensionari, persoane cu dizabilități, studenți etc.) și tipul sursei principale de încălzire – gaze naturale, energie termică, electricitate sau combustibil solid.

Nu pot beneficia de compensații gospodăriile ale căror proprietăți depășesc o valoare totală de 2,5 milioane de lei, care au obținut în 2024 venituri din dividende mai mari de 300.000 de lei, ale căror membri au locuit în țară mai puțin de trei luni în ultimele opt luni sau care au consumat în sezonul anterior, în medie, peste 450 m³ de gaze naturale pe lună.

Procedurile de verificare suplimentară a informațiilor din cereri rămân neschimbate față de sezonul trecut. Verificările vor implica consultarea bazelor de date ale mai multor instituții: Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și a Capacității de Muncă, Agenția Servicii Publice, furnizorii de energie, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, universități și instituții bancare.

Compensațiile vor fi virate prin mai multe modalități: la oficiile poștale, pe cardul social al beneficiarului – dacă acesta primește și alte plăți de la CNAS – sau direct în contul bancar personal (IBAN), atunci când acesta este menționat în cerere.

Cei care au nelămuriri privind modul de înregistrare pot apela gratuit 0 8000 5000, disponibil de luni până vineri, între orele 8:00 și 18:00.

„Anul trecut, cam 1,5% din solicitări au constituit încercări frauduloase, dar sistemul este dezvoltat în așa fel încât are capacitatea să identifice orice încercare de acest gen, este un sistem complex, sigur, care operează cu mai multe sisteme de date, de aceea fiecare încercare de acest gen va fi detectată”, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă.

În sezonul rece precedent, aproape 760.000 de gospodării, echivalentul a peste 1,4 milioane de persoane, au beneficiat de compensări financiare.