Campioana României, United Galați, va înfrunta în propria arenă campioanele din Țările de Jos, Luxemburg și Azerbaidjan, într-un turneu care se anunță spectaculos și plin de emoție.

Nu este prima dată când futsalul european de elită ajunge la Galați. Sala Sporturilor „Dunărea” a mai fost gazda unei grupe de Liga Campionilor în urmă cu trei ani, atunci când în oraș a sosit chiar Benfica Lisabona, un nume uriaș al fotbalului mondial și un brand respectat și în futsal.

„Este o mare bucurie și o mândrie pentru Galați să fie din nou parte dintr-un eveniment sportiv de asemenea anvergură. United a devenit, prin performanțele sale, un ambasador al orașului și al României în Europa”, a declarat Cristian Ștefu, președintele Comitetului Director al clubului United Galați.

Evenimentul a stârnit deja un interes remarcabil în rândul publicului. Cererea de bilete și abonamente depășește așteptările organizatorilor, atât din partea suporterilor gălățeni, cât și a celor din afara orașului.

Există solicitări și din partea comunității olandeze din Galați, mulți dintre membrii acesteia activând în companii importante cu capital din Țările de Jos, precum Șantierul Naval Damen și DMT Marine Equipment.

Turneul va avea și o componentă simbolică aparte: la meciurile de la Galați vor fi prezente trei mari glorii ale fotbalului românesc, câștigători ai Cupei Campionilor Europeni, Miodrag Belodedici, Tudorel Stoica și Mihail Majearu.

Lor li se va alătura și lotul formației Oțelul Galați, reprezentanta orașului în prima ligă de fotbal pe teren mare, într-un gest de solidaritate și susținere pentru colegii lor de la futsal.

„Sprijinul autorităților locale, în special al Primăriei Galați, a fost esențial pentru ca acest turneu să poată fi organizat la standardele UEFA. Le mulțumim pentru implicare și pentru faptul că înțeleg importanța sportului ca formă de reprezentare a orașului nostru”, a declarat Auraș Brașoveanu, președintele executiv al clubului United.

Organizatorii promit o atmosferă de sărbătoare, iar United Galați se pregătește să ofere publicului local o experiență memorabilă. Dincolo de miza sportivă – calificarea în fazele superioare ale UEFA Futsal Champions League – evenimentul reprezintă o nouă ocazie pentru Galați de a arăta că poate fi o gazdă de elită pentru competiții internaționale.