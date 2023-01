Acesta a recunoscut că ambele funcții vin cu provocările specifice însă nu vrea să facă un capăt de țară.

Sorin Grindeanu nu își dorește alt minister

„Doar dintre acestea două? Nu ştiu. Fiecare dintre cele două funcţii are provocările de rigoare sau specifice funcţiei respective. Pot să vă spun aşa – că oriunde sunt şi am votul colegilor mei, încerc să îmi fac cât mai bine treaba. În niciun caz nu vreau să facem un capăt de ţară, chiar dacă spuneaţi că e şansa de a se inaugura 100 km pe an, minim, mizele sunt mult mai mare decât acestea. Asta nu înseamnă că nu trebuie să se întâmple, indiferent de cine e ministru, să nu creem aceste premise”, a spus Sorin Grindeanu în emisiunea „Talk News” de la Prima News.

Actualul ministru al Transporturilor a fost întrebat, de asemenea, dacă și-ar dori alt minister în cazul în care va ocupa alt portofoliu sau va deveni șeful Camerei Deputaților în luna mai, când va avea loc rotativa guvernamentală.

„Nu. Exclus”, a răspuns el.

„Şi aşa colegii mei şi în special Marcel Ciolacu a dus o muncă de convingere destul de asiduă să intru în Guvernul în noiembrie 2021. Am înţeles să intru, să îmi fac treaba cât de bine pot, dar nu”, a adăugat Sorin Grindeanu.

S-au finalizat aproximativ 52 de kilometri de autostradă și drum expres

În cadrul emisiunii, ministrul Transporturilor a mai precizat că anul trecut au fost finalizați 52 sau 53 de kilometri de drum expres şi autostradă.

”Dacă anul trecut a fost un an în care s-a apăsat foarte mult pedala în a a semna contracte, având şi anumite borne şi la CNAIR şi pe zona de CFR, s-au creat toate premisele ca începând din acest an minimul de kilometri pe care CNAIR să îi dea în folosinţă că vorbim de autostrada sau drumuri expres (..) să fie de 100 de km pe an. Având atâtea şantiere deschise şi atâtea contracte în acelaşi timp în execuţie, sunt toate premisele ca pe anii viitori, începând cu acest an, minimul anual, s-ar putea la anul, când este un vârf, să ne ducem pre 150, dar anul acesta vor fi 100 de km”, a spus acesta.

Sorin Grindeanu a mai adăugat că ”este foarte important ca indiferent de guverne, indiferent de miniştri, să se menţină acest lucru”.

”O să vină alegeri în 2024. Şi după 2024 este la fel de important ca această zonă să rămână prioritate, să fie oameni politici puternici care să poată să se bată pentru bugete. În doi ani aproape am dublat bugetul ministerului Transporturilor, de la 14 miliarde în 2021 acum vorbim, până la rectificare, de undeva la 23 de miliarde, şi la rectificare trebuie să primim un plus pentru că încep să intre în funcţiune mecanismele PNRR. Vorbim în doi ani de aproape de o dublare, acest lucru nu poţi să îl faci fără a avea o susţinere politică”, a precizat el.

Ministrul a mai spus că ceea ce trebuie să se întâmple şi este obligatoriu, arătând că s-au creat toate premisele.