Declarația vine în contextul în care, cu o zi înainte, Nicușor Dan a avut o întâlnire cu reprezentanții coaliției guvernamentale, conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție și pe cea a Consiliului Superior al Magistraturii. Discuțiile au durat trei ore, dar nu au dus la o soluție comună.

Tudorel Toader a atras atenția că, potrivit cadrului constituțional, avizul CSM este obligatoriu în procedura legislativă, chiar dacă are caracter consultativ. El a subliniat că acest aviz trebuie solicitat, că trebuie respectat intervalul de 30 de zile stabilit de Curtea Constituțională pentru formularea acestuia, iar CSM are libertatea fie să emită un aviz negativ, fie să nu răspundă deloc.

„Nu se poate fără avizul CSM. Avizul este consultativ, dar consultativ, în sensul că trebuie solicitat, cerut, trebuie acceptat intervalul de timp pe care l-a stabilit Curtea Constituțională de 30 de zile și CSM poate să dea un aviz negativ sau pur și simplu să nu răspundă. Proiectul de lege merge mai departe, dar sunt două lucruri, două principii pe care trebuie să le respectăm”, a declarat Tudorel Toader la Digi24.

Chiar și în aceste condiții, procesul legislativ continuă, însă trebuie respectate două principii fundamentale: colaborarea loială dintre puterile statului și imposibilitatea de a limita dreptul legiuitorului de a adopta norme.

„În primul rând, această colaborare loială, cum se spune, dintre puterile statului, este incompatibilă cu atacurile la adresa justiției. În al doilea rând, legiuitorul nu poate fi împiedicat pe legifereze”, a mai spus judecătorul CCR.

Fostul ministru a criticat tensiunile apărute în jurul subiectului pensiilor magistraților, subliniind că numai Curtea Constituțională poate soluționa un conflict între puterile statului și poate restabili echilibrul necesar într-un stat de drept. În opinia sa, asemenea conflicte nu pot fi rezolvate prin acțiuni penale, declarații politice sau atacuri în spațiul public, deoarece CCR este singura instituție care are rolul de a clarifica competențele și limitele fiecărei puteri în arhitectura statului.

„Arhitectura statului de drept, acest echilibru între puterile statului, îl stabilește, restabilește numai Curtea Constituțională. Nu se rezolvă nici prin proces, dosare penale, nici prin declarații ale unui vicepremier sau altcuiva, nici prin atacuri prin media. Există regulatorul de competențe a echilibrului, repet, între puterile statului”, a subliniat fostul ministru.

Tudorel Toader a vorbit și despre modul în care ar putea fi depășit impasul. El a menționat că își exprimase speranța ca părțile implicate să accepte varianta de calcul de 70% prevăzută în forma inițială a proiectului legislativ. Observând discuțiile și reacțiile de ieri, fostul ministru consideră că pozițiile celor două puteri sunt complet opuse și că singura soluție rămasă pentru depășirea blocajului este o decizie a Curții Constituționale.