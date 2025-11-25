Senatorii au aprobat din nou proiectul de lege care scapă românii de obligativitatea de a da din nou testul teoretic dacă au deja un permis de conducere și vor să obțină un permis pentru o categorie similară. Ei au adăugat și o regulă privind vechimea în conducere, după ce președintele Nicușor Dan a cerut ca proiectul de lege să fie reanalizat.

Senatorii au menționat că proiectul de lege fusese adoptat mai devreme de Parlament, prin votul deputaților, chiar dacă fusese respins de senatori în luna mai. Ei au explicat că, potrivit legislației actuale, vârsta minimă pentru a obține permise pentru categoriile AM, A1, A2, A, B1, B crește treptat.

Testul teoretic pentru aceste categorii este, însă, același, cu același număr de întrebări și aceleași domenii de examinare. Totuși, în prezent, cei care vor să treacă la o categorie superioară trebuie să dea din nou testul teoretic, chiar dacă l-au promovat deja pentru o categorie apropiată.

Proiectul de lege prevedea inițial că persoanele care au permis categoria B1 obținut la 16 sau 17 ani nu trebuie să dea din nou testul teoretic când vor permis categoria B. Ei trebuie doar să promoveze proba practică și să respecte celelalte condiții legale.

Proiectul de lege prevede că persoanele care au permis categoria A1 și vor să treacă la categoria A2 sau A nu trebuie să dea din nou testul teoretic, ci doar să promoveze proba practică și să îndeplinească celelalte condiții legale.

Deputații au spus că cei care au permis categoria B la momentul intrării în vigoare a legii și care fac dovada că au urmat cursurile pentru categoria A pot obține A sau A2 fără să mai dea testul teoretic, fiind nevoie doar de proba practică și respectarea celorlalte condiții.

„Persoanele care dețin permisul de conducere pentru categoria B la data intrării în vigoare a prezentei legi și fac dovada absolvirii cursurilor teoretice și practice pentru categoria A și solicită obținerea categoriei A sau A2, sunt exceptate de la susținerea probei teoretice, fiind necesară promovarea probei practice și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de lege”, arată deputații.

Șeful statului a cerut Parlamentului să revadă proiectul de lege, solicitând clarificări și introducerea unei condiții suplimentare: persoana care cere permisul de conducere pentru o categorie superioară să aibă cel puțin doi ani de experiență în conducerea autovehiculului.

Senatorii, care au reexaminat proiectul de lege, au spus că mențin eliminarea testului teoretic în cazurile prevăzute, dar au impus ca persoanele să aibă cel puțin 1 an de experiență în primul caz și 2 ani în al doilea. Ei au explicat că persoanele care au permis B1 obținut la 16 sau 17 ani nu trebuie să dea din nou testul teoretic pentru categoria B, dacă au cel puțin un an de experiență la conducerea unui vehicul B1 și respectă celelalte condiții legale.

Senatorii au mai precizat că, deși Directiva Europeană 2006/126/CE nu prevede explicit excepția pentru trecerea de la B1 la B, ea conține reguli similare care permit ca în anumite situații proba teoretică să nu fie obligatorie, fiind suficientă proba practică sau un curs de formare.

Potrivit lor, Uniunea Europeană recunoaște logica progresivă a obținerii permiselor, prin continuitatea între categoriile inferioare și cele superioare.

„Deși Directiva 2006/126/CE din data de 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată) nu prevede expres o excepție pentru categoria B1 – B, aceasta conține dispoziții similare prin care, în anumite situații (art. 7 alin. (1) lit. d din Directivă, pentru categoria B cu ansamblu de vehicule), proba teoretică nu este obligatorie, fiind suficientă proba practică sau un curs de formare (…) Uniunea Europeană acceptă logica progresivă a obținerii permiselor, prin recunoașterea unei continuități între categoriile inferioare și cele superioare. Propunerea privind trecerea de la categoria B1 la categoria B nu elimină proba teoretică în ansamblu, ci doar evită repetarea ei pentru persoanele care au promovat-o deja și pot dovedi experiență practică relevantă”, arată senatorii.

Propunerea privind trecerea de la B1 la B nu elimină testul teoretic complet, ci doar îl scutește pe cei care l-au promovat deja și pot demonstra experiență practică relevantă.