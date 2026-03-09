Autoritățile pregătesc o modificare importantă privind circulația pe autostrăzi, iar șoferii tineri care conduc vehicule din categoria B1 ar putea fi direct afectați de noua regulă.

Guvernul ar urma să interzică accesul pe autostradă al vehiculelor încadrate în categoria B1, potrivit unor informații citate de știripesurse.ro. Măsura este analizată în contextul în care aceste vehicule sunt conduse frecvent de adolescenți, care au permis de conducere obținut la vârsta minimă de 16 ani.

Decizia ar fi motivată de preocupările legate de siguranța rutieră, mai ales pe drumurile unde viteza de deplasare este ridicată. Sursele guvernamentale susțin că lipsa experienței în trafic a șoferilor foarte tineri poate reprezenta un factor major de risc atunci când aceștia ajung pe autostrăzi.

„Mașinile de mici dimensiuni sunt conduse pe autostrăzi în special de tineri fără experiență în traficul de mare viteză”, potrivit surselor citate.

Aceeași evaluare arată că, în astfel de condiții, probabilitatea implicării într-un accident crește semnificativ, mai ales din cauza vitezelor mari la care circulă vehiculele pe autostradă și a experienței limitate a conducătorilor auto.

Reglementările actuale permit șoferilor care au împlinit 16 ani să conducă anumite tipuri de vehicule încadrate în categoria B1, însă acestea au caracteristici tehnice clar stabilite.

Din categoria B1 fac parte autovehiculele de dimensiuni reduse, echipate cu trei sau patru roți, care au o masă proprie cuprinsă între 400 și 550 de kilograme. Aceste vehicule sunt concepute pentru deplasări urbane sau pe distanțe scurte și sunt utilizate frecvent de tineri.

Permisul de conducere pentru această categorie poate fi obținut după împlinirea vârstei de 16 ani. În practică, acest lucru permite adolescenților să circule legal pe drumurile publice cu vehiculele respective.

Conform legislației, permisul de conducere categoria B1 oferă dreptul de a conduce autovehicule cu o greutate proprie de maximum 400–550 kg și cu o putere a motorului de cel mult 15 kW, echivalentul a aproximativ 20,4 cai putere.

Autoritățile analizează însă dacă aceste caracteristici tehnice și nivelul redus de experiență al conducătorilor auto sunt compatibile cu circulația pe autostrăzi, unde vitezele sunt mult mai mari decât pe alte tipuri de drumuri.

În cazul în care propunerea va fi adoptată, șoferii care conduc vehicule din categoria B1 ar urma să nu mai aibă dreptul de a intra pe autostradă, chiar dacă legislația actuală le permite în prezent accesul pe anumite segmente de drum public.

Regulile aplicate șoferilor foarte tineri nu sunt o particularitate doar a României, deoarece în mai multe state europene legislația limitează accesul vehiculelor ușoare conduse de adolescenți pe anumite tipuri de drumuri.

În țări precum Franța, Italia sau Germania, permisul obținut la 16 ani permite conducerea doar a unor vehicule foarte ușoare, încadrate în categoria quadriciclurilor, iar accesul pe autostrăzi sau pe drumuri de mare viteză este restricționat tocmai din motive de siguranță rutieră.

Autoritățile din aceste state au justificat restricțiile prin diferența mare de viteză dintre vehiculele conduse de adolescenți și traficul obișnuit de pe autostrăzi. În plus, experiența redusă în trafic a șoferilor de 16 ani este considerată un factor de risc important, motiv pentru care legislațiile europene stabilesc limite privind tipul de drum pe care aceste vehicule pot circula, dar și caracteristicile tehnice ale autovehiculelor pe care tinerii le pot conduce.