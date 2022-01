Un fost premier îl pune la colț pe Klaus Iohannis! Președintele nu mai are încrederea poporului: 9 din 10 români nu-l mai cred

Victor Ponta a fost prezent duminică seara la România TV unde a vorbit despre noul an și despre ce se va întâmpla în continuare pe scena politică din România. Acesta a precizat că țara nu ar mai putea face față unui nou lockdown și speră ca ministrul Educației să țină școlile deschise.

„Sa facem prima previziune, de fapt o dorinta, sa nu vedem asa ceva in Romania. Am fost 4 ani premier si nu am vazut asa ceva in Romania. Eu sper si doresc ca jandarmii sa nu primeasca ordine, pentru ca la ordin politic se face asa ceva. Eu cred ca Romania este o tara care poate fi condusa fara astfel de interventii. Oamenii vor protesta, unii nu sunt de acord cu vaccinul sau vor marirea pensiilor, dar nu este nevoie de astfel de scene.

Sper ca domnul Cimpeanu sa tina scolile deschise, domnul Rafila sa tina spitalele deschise pentru toata lumea, pentru ca operatiile sunt amanate, avem cea mai mare rata de mortalitate de cancer, oamenii mor acasa. Oamenii care nu s-au vaccinat pana acum, nu se mai vaccineaza. Eu zic ca trebuia facut certificatul verde echitabil pentru toata lumea, dar nu l-au facut.”, spune acesta.

De asemenea, fostul premier a mai declarat că este posibil ca numărul de cazuri de infectare să crească din nou din cauza oamenilor care s-au întors în țar. În plus, Victor Ponta a avut și cuvinte dure la adresa fostului premier, Florin Cîțu, dar și la adresa USR.

”Eu de la domnul Citu si guvernul cu USR nu am nicio asteptare, pentru ca au fost cei care tipau la Colectiv „la puscarie”, dar cand au ajuns sa moara 500 de oameni pe zi nu mai ziceau nimic, iar domnul Iohannis si-a vazut de schi. Cum nici la Colectiv nu l-a interesat decat sa ma dea pe mine jos. Dar acum am asteptari, sa iasa domnul ministru Rafila sa ne spuna ca stim ca vine alt val si ca suntem pregatiti. Dar cel mai important este sa fie regandit tot sistemul si sa ne putem ocupa si de altceva decat de Covid. Au stabilitate, au sustinere larga parlamentara, au toate conditiile.”, spune Victor Ponta.

Victor Ponta a mai relatat că certificatul verde nu mai este valabil ”pentru că erau prea multe lucruri ilogice”, subliniind că acesta ”va fi pentru cei care călătoresc mult în străinătate”.

Victor Ponta susține că românii nu mai au încredere în Klaus Iohannis

Tot la România TV, fostul premier Victor Ponta spune că oamenii nu mai au încredere în președintele Klaus Iohannis și că mulți nu l-ar mai crede pe șeful statului nici dacă ar spune că suntem în anul 2022.

”Klaus Iohannis este presedinte, dar nu mai are increderea oamenilor. 9 din 10 romani nu-l mai cred nici daca ne spune La multi ani 2022, ne uitam ce an e. Nu am intrat in Schengen, nu am intrat, ati zis ca nu o sa mai avem vize de SUA, avem, ati zis ca scapam de MCV, nu am scapat. Domnule, ce ati facut in 8 ani? Ati spus ca nu o sa aduca PSD la guvernare, PSD e la guvernare. In PNL nu o sa fie liniste, ma astept ca domnul Ciucă sa ii ia locul lui Florin Citu, ceea ce o sa-i bucure si pe simpatizantii si pe adversarii PNL. Oricum, in 2021 cel mai mult a castigat AUR.”, spune fostul premier.

În plus, Victor Ponta spune că oamenii au așteptări mari de la PSD, subliniind că oamenii s-au săturat de coronavirus.

”Acum oamenii asteapta de la PSD rezultate, daca tot s-au facut frate cu dracu. Lumea s-a saturat de Covid, stam la mese si nu mai vorbeste nimeni de Covid, ci de energie, de facturi, de firme inchise, de scoli, astea trebuie rezolvate de PSD acum. Anul trecut a fost un dezastru, mai ales lupta dintre Orban si Citu, in care au murit politic amandoi, dar pe spinarea noastra, a romanilor.”, a declarat acesta la România TV.