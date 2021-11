Victor Ponta, fostul lider PSD, care a plecat după ce partidul a ajuns să fie condus de Liviu Dragnea, a anunțat luni că s-ar întoarce în tabăra social democrată, mai ales după ce partidul său Pro România, nu a prins pragul de 5% la alegerile trecute. Fostul premier a explicat, într-un interviu la Digi 24, că este dispus să-i ajute „cu plăcere” pe cei de la PSD în guvernarea cu PNL șu UDMR. Mai mult, s-ar putea pregăti o fuziune a Pro România cu PSD. Ce a discutat cu Marcel Ciolacu la invitația acestuia.

Victor Ponta se întoarce în PSD?

Ponta spune că a venit la discuții cu Ciolacu la invitația acestuia. Mai mult, fostul premier spune că mereu s-a sfătuit cu foștii lideri, lucru pe care l-a făcut și actualul lider al PSD în prezent.

„Domnul Ciolacu m-a invitat, nu mă duc neinvitat nicăieri. Eu, cât am fost liderul PSD m-am sfătuit cu foștii lideri. Fiecare are o anumită experiență. Domnul Ciolacu m-a invitat, m-a întrebat. Dincolo de asta nu am discutat altceva și nici nu s-a pus problema. Dacă au nevoie, îi ajut cu plăcere. Dacă nu au nevoie, nu îi deranjez”, a transmis VIctor Ponta luni seară la Digi 24.

Ce propunere i-a făcut liderul social-democrat

Moderatoare a bătut apropouri cu privire la o fuziune a Pro România cu PSD, mai ales că Ponta recunoscuse mai devreme că în cazul în care PSD are nevoie de ajutorul lui, ar fi acolo.

„Eu cred și mă aștept…. Eu și colegii mei din Pro România am fost excluși din PSD pentru că n-am votat moțiunea de cenzură împotriva lui Sorin Grindeanu. Acum, când Sorin Grindeanu va fi ministru, poate chiar vicepremier, m-aștept să anuleze acea decizie. Pentru mine ar conta moral acest lucru”, a ma transmis Ponta, care a recunoscut și o posibilă fuziune între cele două partide.

„Dacă vor și ei, o să discutăm. N-am discutat de niciuna dintre variante pentru că trebuie să vrea. Din partea Pro România există…”, a conchis Victor Ponta.

Întâlnire cu Ciolacu în cursul zilei de vineri

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut, vineri, o întâlnire de taină cu Victor Ponta, fost preşedinte al acestui partid şi premier al României tot din partea PSD. Ciolacu neagă că cei doi ar fi discutat despre politică, însă presa a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, în spatele uşilor închise.Fostul şi actualul preşedinte al PSD s-au întâlnit, vineri, la sediul formaţiunii politice din Bulevardul Kiseleff. Este vorba despre Victor Ponta şi Marcel Ciolacu, care au discutat astăzi la sediul PSD.

Antena 3 a trasmis că această întâlnire neobişnuită ar fi avut loc pentru că Marcel Ciolacu şi-ar fi dorit să-l consulte pe Victor Ponta cu privire la intrarea la guvernare a Partidului Social Democrat, alături de PNL. Informaţia a fost apoi confirmată de surse politice, iar Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat că: “A fost o întâlnire nepolitică”, scria G4Media.ro.

Victor Ponta a fost preşedintele PSD între februarie 2010 şi iulie 2015, atunci când a demisionat din această funcţie ca urmare a anchetei DNA pornite în dosarul Turceni-Rovinari, dosar în care a fost achitat trei ani mai târziu.