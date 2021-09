Victor Ponta a dezvăluit cine va fi președinte după Iohannis: Tot un Băsescu sau Iohannis, crede fostul premier.

Asta pentru că foarte mulți români aleg votul negativ, bazat pe ura împotriva unui candidat, arată Ponta cu degetul.

În consecință, toată România are de suferit, din cauza acestor mentalități și acțiuni, spune fostul Premier.

Victor Ponta a dezvăluit cine va fi președinte după Iohannis. Există alternativă?

”Inteleg ca cei care l-au votat pe Dl Klaus Iohannis se simt dezamagiti si tradati – au si de ce . Insa asta este problema lor ! Cred ca sunt, in marea lor majoritate , aceiasi care l-au votat pe Traian Basescu – si au fost dezamagiti si tradati.

Si, pot sa anticipez deja, in 2024 vor vota tot un Basescu sau Iohannis- si iar vor spune ca sunt dezamagiti si tradati.

Eu nu sunt nici dezamagit si nici tradat de Dl Iohannis- pentru ca nu l-am votat ( ba chiar am incercat sa arat ca exista o alternativa) .

Noi ce vină avem?

Si, ca mine, sunt in aceasta situatie inca 5.264.382 de romani care NU l-au votat pe Dl Iohannis (nici pe Traian Basescu)! Noi ce vina avem ? La noi nu se maresc facturile la energie? Noi nu avem rude sau prieteni care nu au loc la ATI cand fac Covid ? Scolile copiilor nostri nu se inchid ?

Firmele noastre nu stau in fiecare zi in controale pana le vindem la o multinationala ? Noi nu asteptam luni de zile pentru un biet aviz de la o institutie publica condusa “pe algoritm” de un “pilos” de la PNL sau de un incompetent de la USR PLUS ?

De ce platim si noi faptul ca niste oameni voteaza mereu doar din ura – dupa care se declara “tradati si dezamagiti”? Pana data viitoare cand vor vota la fel ! Cu siguranta nu din cauza democratiei – poate a stupidocratiei !”, a scris Victor Ponta pe Facebook.