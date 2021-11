Care sunt, în final, miniștrii din Cabinetul Nicolae Ciucă? S-a decis cine intră în Guvernul PNL-PSD-UDMR și ce ministere vor conduce. Cel mai important aspect este cel legat de viitorul premier. După luni întregi de negocieri cu cei de la USR și apoi cu cei de la PSD, liberalii au câștigat poziția de premier. El va fi prezent la Palatul Victoria pentru următorul an și jumătate.

Marcel Ciolacu nu va intra în Executiv. El va fi propunerea noii coaliții de guvernare PNL-PSD-UDMR pentru a prelua șefia Camerei Deputaților.

Guvernul va avea doi vicepremieri – unul de la PSD și unul de la UDMR. Este vorba de Sorin Grindeanu, care va fi și ministru al Transporturilor. Cel de-al doilea vicepremier va fi Kelemen Hunor. PSD va avea 9 ministere, între care Finanțe, Apărare, Tineret și Familie- care este un portofoliu nou creat și Sănătatea. PNL va avea 8 ministere, între care Justiția, Fonduri Europene și Cercetare și Digitalizare. UDMR își păstrează ministerele: Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație, Mediu și Sport.

Lista miniștrilor din Guvernul Ciucă

Premier: Nicolae Ciucă

Vicepremieri: Sorin Grindeanu (PSD) și Kelemen Hunor (UDMR)

Miniștrii PSD:

secretar general al Guvernului – Marian Neacșu

Finanțe -Adrian Câciu

Transporturi – Sorin Grindeanu

Munca – Marius Budăi

Sănătatea – Alexandru Rafila

Agricultura – Adrian Chesnoiu

Economie – Marius Humelnicu

Apărare – Vasile Dîncu

Cultură – Lucian Romașcanu

Tineret și Familie – Gabriela Firea

Miniștrii PNL:

Justiţie – Cătălin Predoiu

Fondurile Europene – Dan Vîlceanu

Digitalizare – Florin Roman

IMM și Turism – Daniel Cadariu

Interne – Lucian Bode

Educație – Sorin Cîmpeanu

Energie – Virgil Popescu

Externe – Bogdan Aurescu

Miniștrii UDMR:

Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație – Cseke Attila

Mediu – Tanczos Barna

Sport – Eduard Novak

Decizia care îl privește pe Nicolae Ciucă

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat din nou luni pe generalul în rezervă Nicolae Ciucă pentru postul de premier. Conform înțelegerii celor trei partide din noua coaliție de guvernare, premierul va fi prin rotație, de la PNL și PSD, fiecare cu câte un mandat de un an și jumătate. Liderii celor trei partide din noua coaliție au susinut că ar urms ca Nicolae Ciucă să meargă în Parlament pentru votul de învestire cel târziu joi.

„S-a încheiat sesiunea de consultări pe care am convocat-o cu partidele parlamentare. Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR şi grupul minorităţilor. Reprezentanţii acestei majorităţi au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru şi în acest format am avut o discuţie pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecinţă, îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală şi pentru a se prezenta în faţa Parlamentului României pentru votul de încredere”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.