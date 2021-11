Administrația Prezidențală anunță că preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind desemnarea lui Nicolae Ciucă în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern.

Amintim faptul că după consultările de la Cotroceni, șeful statului a anunţat desemnarea lui Nicolae Ciucă drept candidat la funcţia de premier.

„S-a încheiat sesiunea de consultări pe care am convocat-o cu partidele parlamentare. Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR şi grupul minorităţilor. Reprezentanţii acestei majorităţi au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru şi în acest format am avut o discuţie pe care o consider foarte bună.

Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecinţă, îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală şi pentru a se prezenta în faţa Parlamentului României pentru votul de încredere”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

Cine este Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă, candidatul desemnat de către Klaus Iohannis este originar din Dolj. El s-a născut la 7 februarie 1967 în localitatea Pleniţa și a absolvit Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, în 1985, şi Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” de la Sibiu, în 1988.

Totodată, în anul 1990, noul premier desemnat a urmat Cursul de perfecţionare de comandanţi companii cercetare, la Făgăraş, iar ulterior a studiat la Academia de Înalte Studii Militare, specialitatea Arme Întrunite, în perioada 1993-1995, potrivit www.mapn.ro.

Nicolae Ciucă a continuat să studieze și după anul 2000. El a urmat cursul PSO (operaţii în sprijinul păcii) (Centrul PfP, Bucureşti) şi cursul de limbă engleză (Academia Forţelor Terestre, Sibiu), iar în 2001, a participat la cursul JOINT şi operaţii multinaţionale (Centrul PfP, Bucureşti).

De asemenea, în anul 2003 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe militare, cu lucrarea „Dimensiunea angajării Armatei României în operaţii întrunite multinaţionale” (UNAP, Bucureşti), iar în 2004 a urmat Cursul de relaţii civili militari în Europa de Est şi Asia Centrală (Hulburt Field, Florida – SUA).

În 2005, Nicolae Ciucă a urmat Cursul de limba engleză – terminologie NATO, York Sr. John University, iar în 2006 a absolvit, în SUA, Colegiul de război, trupe de uscat, şi a obţinut Masterul în Studii Strategice. În 2012 a absolvit cursul postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale „Securitate şi bună guvernare” – Colegiul Naţional de Apărare, conform www.mapn.ro.

Ce funcții a deținut Nicolae Ciucă

În ceea ce privește funcțiile deținute, Nicolae Ciucă și-a început activtatea în 1988, când a fost comandant de pluton lansare la Regimentul 26 Mecanizat „Rovine”, Craiova, iar ulterior, în perioada martie 1989-septembrie 1992, a fost comandant de pluton cercetare şi instrucţie la Batalionul 121 Cercetare, Craiova.

Totodată, acesta a mai fost și ofiţer de stat major în Biroul operaţii, batalionul 121 Cercetare, Craiova (septembrie 1992 – octombrie 1993) şi ofiţer de stat major în Biroul operaţii şi pregătire pentru luptă, Brigada 2 Mecanizată „Rovine”, Craiova (iulie 1995-mai 1996).

Aceași funcție a deținut-o și mai târziu. Începând din mai 1996 până în mai 1997, a fost ofiţer de stat major în cadrul misiunii UNAVEM III (Angola), apoi ofiţer de stat major în Biroul operaţii şi pregătire pentru luptă, Brigada 2 Mecanizată „Rovine”, Craiova (mai 1997-noiembrie 1998) şi şef de stat major al Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, Craiova (noiembrie 1998-februarie 2001).

Ulterior, în 2000, a fost comandant al Componentei Terestre la Exerciţiul multinaţional „Blue Danube 2000” şi a îndeplinit funcţia de şef de stat major al Batalionului 26 Infanterie – rezervă strategică SACEUR. În 2001 a fost comandant al Batalionului 26 Infanterie – rezervă strategică SACEUR şi a participat la exerciţiul multinaţional „Dynamic Response”, Bosnia şi Herţegovina. În perioada februarie 2001-octombrie 2004, a fost comandant al Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, Craiova.

Din iunie 2002 până în ianuarie 2003, a fost comandant al batalionului românesc participant la misiunea Enduring Freedom, din Afganistan. În 2003, a fost conducător/director al exerciţiului OCE/EXDIR, în cadrul misiunii ISAF, potrivit www.mapn.ro.

În perioada octombrie 2014-1 ianuarie 2015, a fost locţiitor al şefului Statului Major General, iar ulterior, 1 ianuarie 2015-28 octombrie 2019, a deţinut funcţia de şef al Statului Major General. În octombrie 2019, a fost trecut în rezervă prin decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis.

Ludovic Orban l-a numit în 2019 în funcția de ministru al Apărării Naţionale în Guvernul Ludovic Orban, iar la data de 8 decembrie 2020 a fost numit prim-ministru interimar şi ministru al Apărării Naţionale.

Totodată, potrivit mapn.ro, Nicolae Ciucă a primit și numeroaste destincții. Acesta a fost distins cu Medalia pentru Merit, SUA şi Medalia de Onoare a Forţelor pentru Operaţii Speciale ale Statelor Unite ale Americii.