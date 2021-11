El este noul premier al României! Klaus Iohannis a făcut anunțul mult așteptat

Președintele Klaus Iohannis a susținut azi, 22 noiembrie, o declarație de presă după negocierile partidelor parlamentare în vederea formării unui nou guvern.

„S-a încheiat sesiune de consultări pe care am convocat-o cu partidele parlamentare. Am constatat ca sa format o majoritate solida din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților.

Aceasta majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecință îl desemnez pe domnul Nicolae Ciuca, aici de fată, pentru a forma o echipa guvernamentală”, spune Klaus Iohannis.

Partidele au mers luni la consultări

PNL-PSD și UDMR au mers luni împreună la consultările de la Palatul Cotroceni, la ora 12:00. După lungi negocieri, cele trei formațiuni politice au ajuns la o propunere comună. Următorul pas este ca președintele Klaus Iohannis să desemneze noul prim-ministru, la o lună și jumătate de când cabinetul condus de Florin Cîțu a fost demis prin moțiune de cenzură.

PSD a votat în unanimitate pentru Nicolae Ciucă

Luni dimineața a avut loc ședința Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat. În cadrul ședinței, social democrații l-au votat în unanimitate pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier al României. În timpul ședinței, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut un mesaj important pentru colegii săi.

După îndelungate negocieri cu privire la cine va fi premierul României, social-democrații l-au votat azi, în unanimitate, pe Nicolae Ciucă pentru această funcție. Votul a avut loc în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat. Așadar, PSD, PNL și UDMR vor merge la Palatul Cotroceni cu o singură variantă de premier.

În timpul ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat, liderul partidului, Marcel Ciolacu, le-a spus colegilor săi că Nicolae Ciucă este propunerea președintelui Klaus Iohannis, motiv pentru care PSD ar trebui să accepte această propunere cu scopul de a scoate România din această criză politică.

Florin Cîțu: Facem această coaliţie pentru că toate celelalte alternative erau mult mai dure pentru români

După votul din conducerea PNL prin care s-a validat guvernarea cu PSD, Florin Cîțu a declarat că au fost încercate mai multe formule în ultimele două luni și s-a ajuns la această soluție de compromis.

”Eu cred că ar fi foarte important şi e momentul ca românii să ştie de ce am luat aceste decizii în PNL. Sunt două luni de zile în care nu s-a găsit o majoritate, au fost încercate mai multe formule şi am ajuns la acest compromis, de a face această coaliţie de guvernare. Facem această coaliţie de guvernare pentru că toate celelalte alternative, dacă nu făceam acum această coaliţie, erau mult mai dure pentru români”, a spus Cîţu.

Acesta a dorit să îi asigure pe români că „această coaliție nu este necondiționată”, subliniind că „mă voi asigura stabilitatea economică financiară va fi pusă în pericol. Principiile liberale, vom lupta în continuare pentru ele şi sunt în progamul de guvernare şi întotdeauna ne-am luptat pentru ele”.

Dacian Cioloș, atac dur la adresa lui Iohannis

De cealaltă parte, liderul USR, Dacian Cioloș, a declarat că președintele și-a abandonat rolul de mediator și a fost „nașul” coaliției PNL-PSD.

”Preşedintele Klaus Iohannis şi-a abandonat rolul de mediator, nu a mai jucat rolul de preşedinte al tuturor românilor şi s-a poziţionat ca fiind chiar naşul acestei monstruoase coaliţii PNL-PSD-UDMR. USR nu poate să gireze constituirea unui nou FSN care din acest moment va deţine întreaga putere n statul român şi ştim ce s-a mai întâmplat când PSD s-a mai aliat cu PNL”, a declarat, luni, Dacian Cioloş.

Acesta a mai spus că USR nu va participa la consultările de la Cotroceni în vederea formării unui nou Guvern.

”USR nu va vota un guvern capturat de PSD, PSD – un partid care a masacrat legile justiţiei şi care a gazat cetăţenii români pe 10 august. Din păcate, liderii PNL abandonează orice speranţă de reformă a justiţiei şi legitimează în felul acesta un guvern care are toate premisele să revină la manevrele patentate de Iordache şi Nicolicea. USR devine principalul partid de opoziţie şi singurul partid care apără valorile democratice, europene şi autentic liberale. Ne vom folosi toate pârghiile din Parlamentul României şi Parlamentul European pentru a ne asigura că această coaliţie PSD-PNL nu derapează de la reformele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, la care miniştrii USR PLUS ţi-au adus întru totul contribuţia.

Ne vom asigura că cele 30 de miliarde câştigate de România în timpul mandatului USR vor ajunge cu adevărat în buzunarele românilor şi nu în conturile clientelei PSD şi PNL”, a subliniat Dacian Cioloş.

Kelemen Hunor a avut un mesaj pentru președintele Iohannis

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat după consultările cu șeful statului că există un program de guvernare, un acord politic, subliniind că speră ca viitoarea coaliție de guvernare PNL-PSD-UDMR să reziste mai mult decât cea cu USR.

„Am spus că avem un program de guvernare stabilit cu PNL, PSD şi minorităţi. Am spus că avem un acord politic şi am decis să mergem pe varianta de premier prin rotaţie, pentru următorul an şi jumătate să fie Nicolae Ciucă şi apoi premier de la PSD. Dincolo de problemele foarte de actualitate, trebuie să te gândeşti ce reforme trebuie să faci pentru România şi am spus că, din punctul mostru de vedere, suntem obligaţi să facem reforme mai consistente, inclusiv revizuirea Constituţiei, dar nu am intrat în detalii. Am spus că am speranţa că vom avea o guvernare stabilă. Sper că va fi o perioadă mai lungă şi nu ca anul trecut. UDMR păstrează 3 portofolii”, a afirmat Kelemen Hunor, după participarea la consultările de luni de la Cotroceni cu şeful statului, alături de PNL şi PSD.