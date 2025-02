Crin Antonescu a vorbit despre un posibil interimat al lui Ilie Bolojan la Cotroceni, subliniind dificultățile acestuia. Potrivit lui, situația internațională complicată va influența mandatul interimar. Totuși, Bolojan este un politician responsabil și va fi asistat de diplomați experimentați. În paralel, Antonescu a comentat și despre suspendarea lui Klaus Iohannis, considerând că aceasta are șanse mari de succes.

Crin Antonescu, candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, a declarat recent că, în cazul în care Ilie Bolojan ar prelua interimatul funcției de președinte, acesta nu ar avea o misiune simplă.

Chiar dacă nu are experiență vastă în relațiile internaționale, Bolojan este un politician cu o carieră solidă și va beneficia de sprijinul aparatului diplomatic.

„Acest interimat nu va fi unul simplu. Acum, cred că e mai greu. Cred că interimatul acesta nu va fi unul simplu pentru domnul Bolojan, dacă va fi vorba de un interimat, nu din cauza României sau nu privind România, ci privind situaţia internaţională, care, vedeţi, este una destul de tensionată. (…) Bolojan, este un om politic experimentat, chiar dacă nu în relaţiile internaţionale, va fi asistat de aparatul diplomatic şi e un om care are întotdeauna această calitate, am remarcat-o şi am lăudat-o, e un om care îşi face datoria. (..) O să fie şi un preşedinte interimar decent”, a precizat Antonescu într-o intervenție la TVR Info.