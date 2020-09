Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, că își dorește ca Gabriela Firea să candideze la parlamentare, deoarece aceasta trebuie să fie ”în linia întâi” a partidului din care face parte.

„Mi-as dori ca dna Firea sa candideze pentru un post in Parlamentul Romaniei. Consider ca dna Firea trebuie sa fie in linia intai a PSD”, a declarat Marcel Ciolacu.

De menționat este faptul că înainte de a ajunge primar PSD în Capitală, Gabriela Firea a fost senatoare PSD timp de un mandat.

Potrivit rezultatelor parțiale de CURS-Avangarde în exit-poll-ul pentru alegerile locale din București, Nicușor Dan a căștigat cursa pentru Primăria Capitalei cu 47,8%, urmat de Gabriela Firea cu 39%.

De ce Gabriela Firea a pierdut Capitala

Florin Pandele, soțul fostului primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a făcut mai multe declarații despre eșecul soției sale.

Potrivit acestuia, Gabriela Firea a suferit mai multe operații. În plus, acesta s-a oferit să explice motivele pentru care soția sa a pierdut alegerile locale care au avut loc duminică, 27 septembrie.

”Lumea nu știe că Gabi a avut mai multe operații, i-au tăiat întâi 30 de centimetri din colon, apoi alți 29 la altă operație. Gabi nu știe că am intervenit, chiar îi cer scuze.

Am să vă spun și trei cauze care au dus la pierderea capitalei și a sectoarelor.”, a spus acesta.

Potrivit spuselor lui Florin Pandele, un prim motiv pentru care soția sa nu a mai fost votată de către bucureșteni este echipa de miniștri pe care a avut-o PSD atunci când a fost la putere dar și liderul care i-a condus.

”Cauza principală a fost echipa de miniștri pe care a avut-o PSD până au pierdut puterea. Nu vreau să pomenesc numele fostului lider care acum e la închisoare, îi doresc să se elibereze repede, să se întoarcă la familie. El (Dragnea) a blocat toate proiectele care aveau legătură cu Primăria Capitalei.”, mai spune Pandele. Ponta și Negoiță, pe lista motivelor Pandele a continuat prin a prezenta lista motivelor pentru care Firea nu mai este primar general al Capitalei, iar liderul Pro România, Victor Ponta și primarul sectorului 3, Robert Negoiță, se află și ei pe lista. ”A doua cauză este Victor Ponta. Ponta și cu Negoiță s-au gândit cum să facă s-o execute pe Gabriela Firea, ca să candideze el în 2024, cum să facă să dea o gaură mare în barca PSD. Liviu Dragnea a făcut tot ce i-a stat în putință s-o execute pe Gabi să nu-i ia partidul.”, a mai spus Pandele.

