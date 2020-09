Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminică seară, după publicarea sondajelor la ieşirea de la urne, că nu există învinşi şi învingători, iar rezultatele reale ale alegerilor locale vor fi aflate luni dimineaţă.

„Le mulţumesc românilor care au fost astăzi la vot, românilor din Bucureşti şi din întreaga ţară, în condiţii foarte grele, de pandemie. (…) Cei care totuşi au trecut peste acest prag psihologic au făcut un lucru foarte bun pentru comunităţile lor, pentru ţara noastră. Cu puţin timp înainte s-au închis secţiile de vot şi începe numărătoarea. Din experienţele anterioare, spre dimineaţă vom şti exact care este rezultatul real al alegerilor, cel puţin aşa s-a întâmplat în Bucureşti acum 4 ani de zile. (…) Prin urmare, orice cifră care se anunţă în această seară, rezultate ale unor sondaje sau exit-poll-uri nu au cum să fie până la urmă cele oficiale. Sunt cifre rezultate în urma unor sondaje de opinie. Bineînţeles, le luăm ca atare, dar asta nu înseamnă că avem în această seară deja învinşi şi învingători”, a afirmat Gabriela Firea la sediul de campanie.

Ea le-a transmis colegilor din secţii „să fie atenţi cum numără voturile, să respecte votul cetăţenilor, pentru că asta înseamnă respectarea democraţiei”. „Pentru că, dacă ar fi să tratăm democraţia doar după sondaje de opinie, de ce ne-am mai prezenta la vot?”, a adăugat Gabriela Firea.

Aceasta a denunţat „campania murdară” care a avut loc în Bucureşti la adresa sa.

„Cred că trebuie să mă mai nasc o dată să fac o astfel de campanie, urâtă, degradantă, pătată, murdară, cum au făcut principalii mei contracandidaţi, în special candidatul dreptei aproape unite. Propriii mei copii, care deschideau pe youtube filmuleţe sau desene animate, prietenii mei care voiau să asculte muzică găseau tot felul de filmuleţe negative la adresa mea care n-au nicio legătură cu realitatea, cu ceea ce am făcut eu ca senator, ca primar general sau cu întreaga mea activitate. Au fost lovituri nemeritate, sub centură. (…) Nu m-am ocupat cu aşa ceva. Eu m-am axat doar pe prezentarea situaţiei în care am preluat Bucureştiul şi Primăria Capitalei, ce am reuşit să rezolv, care sunt proiectele în continuare după cele finalizate şi ceea ce ar urma pe anii următori”, a menţionat Firea.

Actualul primar al Capitalei a făcut referire la furnizarea deficitară a apei calde.

„Apa caldă nu vine de la Gabriela Firea, vine 60% de la Guvern, şi restul distribuţia aparţine de Primăria Capitalei. Din păcate, au reuşit să-i convingă pe mulţi care îşi iau informaţia de pe reţelele de socializare că eu aş fi capul răutăţilor în ceea ce priveşte furnizarea deficitară a apei calde. Eu, ca primar general, aveam interesul ca această livrare de agent termic să se facă la foc continuu, să nu fie sincope, nu mi-aş fi făcut singură un rău. Manipularea a fost extraordinară”, a arătat Gabriela Firea.

Ce arată primele sondaje Exit-poll

Potrivit unui sondaj exit-poll realizat de Sociopol, noul primar general al Capitalei este Nicuşor Dan. El ar fi adunat 45% dintre voturile bucureştenilor şi se situează la mică distanţa în faţa Gabrielei Firea, care ar fi obţinut 44%. Podiumul este completat de Traian Băsescu, care ar fi fost votat de 7% dintre bucureşteni. Ceilalţi candidaţi au obţinut 4% dintre voturi.

Un alt exit-poll, realizat de CURS-Avangarde, indică următoarele rezultate:

Nicuşor Dan – 47,2%

Gabriela Firea – 39%

Traian Băsescu – 8,6%

Prezența la vot la ora 20:00

Din datele furnizate de Biroul Electoral Central putem vedea că, la nivelul întregii ţări, până la ora 20:00, prezenţa la vot a fost de 44,54%, respectiv 8.149.202 alegători.

În mediul urban, prezenţa la urne a fost de 3.756.773, iar în mediul rural de 4.392.429 de alegători.

Prezenţa cea mai mare s-a înregistrat, până în ora 20:00, în judeţele Giurgiu (57,49%), Olt (56,83%) şi Teleorman (56,18%), în timp ce codaşele clasamentului erau judeţele Galaţi (39,03%), Vaslui (36,58%) şi Iaşi (36,35%).

În Bucureşti, până în ora 20:00 s-au înregistrat 634.322 de votanţi, adică un procent de 34,87%, în contiunare cel mai mic la nivelul întregii ţări.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea