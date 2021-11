Marcel Ciolacu a venit cu cea mai bună veste pentru români. Liderul PSD a dat asigurări că veniturile vor continua să crească în 2022. În plus, acesta a asigurat că viitorul Guvern PNL-PSD va aloca 7% din PIB pentru investiții.

”Am lăsat toate orgoliile deoparte. Am dat dovadă de maturitate politică. România trebuie stabilizată. Intrarea PSD în guvern reprezintă garanția că veniturile vor crește. Anul viitor vom avea 7% din PIB pentru investiții. Acest guvern va lua măsuri pentru a atrage bani europeni. Avem măsuri care vor stabiliza România, pentru a reveni la normalitate și reconstrucție”, a spus Marcel Ciolacu.

El a explicat și de ce le-a permis liberalilor să vină primii cu premierul. Marcel Ciolacu a susținut că acum PSD trebuie să guverneze pentru români și nu pentru funcții sau ministere cu bani.

Motivul pentru care PSD nu a dat primul premierul

„Știu că o să mă întrebați de ce PSD nu a luat primul premierul la rotație deși eram îndreptățiți în urma alegerilor. PSD a decis că măsurile pentru oameni sunt mai importante decât funcțiile. Acum PSD trebuie să guverneze pentru români și nu pentru funcții sau ministere cu bani. PSD este cel mai stabil partid din România. Îmi doresc ca și celelate partide să dea dovadă de aceeasși dovadă de caracter”, a spus Marcel Ciolacu.

Trebuie amintit că după mai bine de două luni de criză politică, s-a decis să avem în sfârșit un Guvern. Nicolae Ciucă este premierul desemnat, iar președintele Klaus Iohannis a semnat deja decretul privind numirea sa în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru. PSD va acea nouă ministere, PNL 8 ministere iar cei de la UDMR rămân cu trei ministere.

Administrația Prezidențală anunță că preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind desemnarea lui Nicolae Ciucă în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern.

Cine va conduce noul Guvern PSD-PNL-UDMR

Amintim faptul că după consultările de la Cotroceni, șeful statului a anunţat desemnarea lui Nicolae Ciucă drept candidat la funcţia de premier.

„S-a încheiat sesiunea de consultări pe care am convocat-o cu partidele parlamentare. Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR şi grupul minorităţilor. Reprezentanţii acestei majorităţi au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru şi în acest format am avut o discuţie pe care o consider foarte bună.

Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecinţă, îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală şi pentru a se prezenta în faţa Parlamentului României pentru votul de încredere”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.