Cine câștigă mai mult? Andra Măruță sau Delia Matache? Ce bani încasează prima de la Pro TV, comparativ cu cea de-a doua de la postul rival, Antena 1?

Andra este o prezență constantă în show-urile postului din Pache Protopopescu. În paralel, însă, Delia Matache jurizează show-ul de la Antena 1. Amândouă sunt figuri marcante ale muzicii românești iar concertele lor adună un număr impresionant de români.

Andra câștigă sume impresionate din concerte

Despre banii câtșigați de Andra s-a scris foarte mult de-a lungul vremii. Ea încasează sume importante de bani din concerte, evenimente, televiziune și contractele de imagine pe care le are. Cât privește banii care îi intră în buzunar, se știe că Andra Măruță câștigă mii de euro lunar, doar din televiziune. Punând laolaltă și sumele importante de bani pe care le câștigă de la concerte și evenimente, vedeta Pro TV se poate mândri cu sume de peste 10.000 de euro lunar.

Celebra cântăreață ar primi, lunar, un salariu în jur de 10.000 de euro, din poziția de jurat pe care o are la ”Românii au Talent”. În ceea ce privește concertele în țară sau în străinătate, tarifele pot ajunge și la suma de 6000 de euro. Un concert are două ore, iar, la un calcul minuțios, acest lucru înseamnă că Andra câștigă 50 euro / minut. Adică aproximativ 300 lei. De asemenea, cântăreața mai are bani și din contractele de imagine pe care le are cu diferite branduri.

Câți bani încasează Delia Matache

În tabăra opusă, La Antena 1, Delia câștigă bani ca jurată în cadrul emisiunilor ”iUmor” și ”X Factor”. Delia Matache deține o firmă pe numele ei, iar în anul 2020 a reușit să aibă venituri totale de aproape 9 milioane de lei, iar profitul s-a ridicat la peste 4 milioane de lei, potrivit informațiilor. În conturi, a reușit să încaseze 1,96 milioane de lei, iar de la partenerii de afaceri a recuperat sume în valoare de 1,97 milioane de lei. Ea are încasări de mii de euro, mai ales din concerte și evenimente.

Potrivit unor informații veficulate în presă, artista ar încasa 100.000 de euro. La spectacole cântă pentru o sumă cuprinsă între 15.000 și 19.000 de euro, plus TVA. Același tarif l-ar practica și la evenimentele în cluburi, aer liber, în mall-uri sau la petrecerile corporatiste. Pentru un show complet, cum este ”Acadelia”, care a avut 28 de colaboratori, suma a fost de 29.000 de euro, cu tot cu TVA, pentru 70 de minute.

Nu trebuie omis că Delia are un canal și pe Youtube. Aici, artistei produse între 1600 și 25.600 de dolari, lunar.