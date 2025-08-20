Concursul Eurovision ajunge în 2026 la ediția cu numărul 70, iar orașul care va găzdui spectacolul este Viena, Austria. Decizia a fost confirmată după ce capitala austriacă și-a depus candidatura oficială pe 3 iulie, cu sloganul „Europa, dansăm?”, informează Eurovision World.

Viena a câștigat competiția internă în fața Innsbruck-ului, celălalt oraș care și-a exprimat interesul de a organiza evenimentul. Potrivit procedurilor stabilite de televiziunea publică austriacă ORF, candidaturile au trebuit depuse până la 4 iulie 2025.

Evenimentul va avea loc la Wiener Stadthalle, o arenă cu o capacitate de aproximativ 16.000 de locuri, care a mai fost gazda Eurovisionului și în 2015. Organizatorii au subliniat că nu este nevoie de construcții noi, întrucât infrastructura existentă corespunde standardelor Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU).

Viena invocă experiența anterioară ca dovadă a capacității sale de organizare: în timpul Eurovision 2015, orașul a înregistrat 1,3 milioane de înnoptări, iar feedback-ul primit din partea EBU a fost catalogat drept „extrem de pozitiv”.

Pe lângă experiența logistică, capitala Austriei beneficiază de un sistem de transport public extins, de peste 80.000 de locuri de cazare și de conexiuni aeriene directe către peste 65 de țări prin intermediul Aeroportului Internațional Viena.

Concursul se va desfășura pe parcursul unei săptămâni, cu trei show-uri live transmise de la ora 21:00 (CEST):

Semifinala 1 – marți, 12 mai 2026

Semifinala 2 – joi, 14 mai 2026

Marea Finală – sâmbătă, 16 mai 2026

Până în acest moment, 19 state și-au exprimat intenția de a participa la ediția din 2026: Albania, Austria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Germania, Grecia, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Serbia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit.

În schimb, România nu figurează pe lista preliminară. Televiziunea Română, ca membru al Uniunii Europene de Radiodifuziune, are termen până la jumătatea lunii octombrie 2025 pentru a depune oficial cererea de înscriere.

Tradițional, biletele pentru spectacolele Eurovision sunt puse în vânzare în perioada decembrie – ianuarie. Astfel, se așteaptă ca accesul pentru ediția din Viena să fie deschis către public la sfârșitul anului 2025.