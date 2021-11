Delia a trecut prin momente greu de imaginat! Celebra cântăreaţă şi vedetă a Antenei 1 a trecut prin clipe de panică atunci când mama sa a ajuns la spital, find infectată cu COVID-19.

Ce a păţit Gina Matache după ce s-a infectat cu coronavirus?

Cunoscuta cântăreaţă de muzică populară Gina Matache, mama Deliei, a povestit cum a ajuns la spital şi în ce stare a fost, după ce a fost depistată pozitiv la testarea pentru noul coronavirus.

Gina Matache nu era vaccinată anti-COVID, însă, din fericire, nu a avut simptome severe. Ea a recunoscut că i-a fost frică de ce ar putea să păţească şi de aceea s-a internat în spital. Mama Deliei spune că, după ce vor trece câteva luni, va merge să se vaccineze.

“Am avut ghinionul să mă infectez cu COVID-19. Acum sunt pe drumuri pentru analize și aștept să treacă câteva luni ca să mă pot vaccina. Nu am avut simptome severe, m-am internat câteva zile pentru că îmi era frică.

Îmi scăzuse saturația puțin, dar nu alarmant. Nu pot să spun că am fost foarte rău, nu am stat la pat. Pentru mine primele simptome au fost ușoare, nu le-am luat în seamă, am crezut că este o simplă răceală. Am făcut un test rapid înainte și a ieșit negativ.

Când am văzut că simptomele sunt mai severe, am făcut un PCR și a doua zi a ieșit pozitiv. Am luat pastilele necesare și cam asta a fost”, a povestit mama Deliei, într-un interviu acordat pentru Antena Stars.

“Nu sunt refăcută sută la sută. (…) Îmi era frică doar să nu ajung la ATI”

Gina Matache recunoaşte că nu se simte refăcută şi mai resimte oboseală şi dureri de spate în urma infectării cu coronavirus. Vedeta admite că această experienţă a făcut-o să fie acum mult mai fricoasă şi mai precaută.

“Nu pot să spun că sunt refăcută sută la sută. Am simptome de oboseală și durere în spate. Aștept să treacă două luni și sa fac o nouă evaluare. Nu pot să spun că a fost foarte grav, dacă nu știam de virus aș fi spus că este o simpla răceală.

Nu am fost doborâtă psihic, știam că există tratament. Îmi era frică doar să nu ajung la ATI. Sunt mai fricoasă acum, sunt mult mai precaută”, a mai povestit Gina Matache.