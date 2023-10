Gina Matache a dezvăluit că durerile sale vin de la coloana vertebrală. Ea a spus că durerile încep să fie mai mari de la o zi la alta. Mama Deliei a mărturisit că problemele sale au început încă din copilărie, pentru că făcea un sport de performanță.

Gina Matache știa de aceste probleme încă de mică pentru că mama ei a avertizat-o. În schimb, artista nu a ascultat, motiv pentru care acum regretă.

„Am probleme cu coloana. În tinerețea mea, am făcut mult sport și proba mea de bază era săritura mea la înălțime și până să ajungi la concurs, trebuia să faci zilnic antrenamente, nu poți să faci din prima săritura perfectă. Imaginează-ți câte lovituri din alea am luat eu. Coloana este din loc în loc lovită, atunci nu mi-am dat seama. Mama îmi spunea pe atunci că o să ajung la bătrânețe să sufăr.”, a declarat Gina Matache, în cadrul emisiunii Exclusiv VIP de pe Prima TV.

Uneori, durerile de spate sunt cu adevărat insuportabile, mărturisește Gina Matache, care spune că viața pe scenă devine tot mai grea în ultima perioadă. Delia își încurajează constant mama să își petreacă timpul liber după bunul plac, în diferite destinații.

„Sunt eforturi mari, mă mai duc la sală, am făcut o singură dată injecții, dar mi s-a părut prea mult pentru mine și coloana mea. Sunt dureroase, foarte dureroase, am zis gata. Delia mă încurajează întotdeauna, Îmi zice să mă duc, să mă plimb, că îmi ia ea bilet. În ultima perioadă chiar i-am ascultat sfatul și mi-a prins bine, am ascultat-o și am plecat.”, a continuat aceasta.