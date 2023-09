Gina Matache, mama Deliei, se confruntă cu niște probleme de sănătate de ceva vreme. Din acest motiv, de peste jumătate de an, a refuzat să mai cânte la diverse evenimente. Nu mai are „forța de altădată” și transpiră „din cap până-n picioare.”

După ce s-a terminat pandemia provocată de coronavirus,a descoperit că este alergică. Inițial, a dat vina pe machiaj când a văzut că are nasul înfundat și strănută des. Se pare că a moștenit alergia de la tatăl ei.

În prezent, ea se pregătește pentru ieșirea la pensie.

„Aștept să mă pensionez, să găsesc pe cineva să-mi ia cartea de muncă, să aflu ce am de făcut. Îmi pregătesc ieșirea, ușor, ușor pentru că asta-i viața. Nu mai am forța de altădată, transpir din cap până-n picioare.

De aceea am decis ca mai ales vara să nu merg la concerte. În plus, nici disponibilitate nu mai am, să mă duc pe la Cocoșații din deal, să alerg, să scot limba, apoi înapoi, acasă. Am rărit concertele. E mai bine pentru liniștea mea.

Mă apucă strănutul, ba mi se înfundă nasul. Am descoperit că-s alergică, după Covid. Am dat vina pe pudră, pe machiaje, dar probabil exista terenul acesta alergic, pe care l-am moștenit. Tatăl meu avea probleme de genul acesta”, a declarat ea pentru Cancan.